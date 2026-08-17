SWEAT ราคา (SWEAT)
ราคาปัจจุบัน SWEAT (SWEAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SWEAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SWEAT.
SWEAT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,525,709 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.39B SWEAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SWEAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.091476 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SWEAT เคลื่อนไหว -0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.90% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.63K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SWEAT คือ $ 4.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.63K อุปทานหมุนเวียนของ SWEAT คือ 13.39B โดยมีอุปทานรวมที่ 19683660188.313 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.65M
-0.67%
-1.66%
-3.90%
-3.90%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SWEAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SWEAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SWEAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SWEAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.66%
|30 วัน
|$ 0
|-15.10%
|60 วัน
|$ 0
|-51.23%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ SWEAT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ SWEAT คือเท่าไร?
SWEAT มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -1.66% ในวันนี้
ชุมชนของ SWEAT เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ SWEAT อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Sports,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Play To Earn,Arbitrum Ecosystem,Celo Ecosystem,Move To Earn,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Aptos Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,OKX Ventures Portfolio การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ SWEAT ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
SWEAT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿2.95428659163012144000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 13387284833.52 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
|เวลา (UTC+8)
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