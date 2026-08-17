UWON ราคา (UWON)
ราคาปัจจุบัน UWON (UWON) วันนี้ $ 0.056715, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UWON เป็น USD คือ $ 0.056715 ต่อ UWON.
UWON มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 567,141 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M UWON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UWON เทรดระหว่าง $ 0.056652 (ต่ำ) กับ $ 0.0576 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 4.81 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.054905
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UWON เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 46.10.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UWON คือ $ 567.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 46.10 อุปทานหมุนเวียนของ UWON คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 567.14K
-0.12%
-1.45%
-1.65%
-1.65%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UWON เป็น USD เท่ากับ $ -0.000836143294127407
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0147455767
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWON เป็น USD เท่ากับ $ -0.0267812937
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWON เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000123655167126
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000836143294127407
|-1.45%
|30 วัน
|$ -0.0147455767
|-25.99%
|60 วัน
|$ -0.0267812937
|-47.22%
|90 วัน
|$ +0.00000123655167126
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ UWON อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
ราคาตลาดปัจจุบันของ UWON คือเท่าไร?
ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿1.83170881924267230000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -1.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด
UWON มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?
ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 UWON แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ UWON เท่าไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน UWON มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น
ช่วงราคาของ UWON วันนี้เป็นเท่าไร?
ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿1.82967412550005944000 และ ฿1.860291421817472000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้
อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ UWON ในตลาดโลก?
ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ UWON เข้ากับระบบนิเวศของ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น