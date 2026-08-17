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ราคาปัจจุบัน NEAR Intents Bridged USDT วันนี้ คือ 0.999226 USD มูลค่าตลาด USDT เท่ากับ 2,616,422 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NEAR Intents Bridged USDT วันนี้ คือ 0.999226 USD มูลค่าตลาด USDT เท่ากับ 2,616,422 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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NEAR Intents Bridged USDT ราคา (USDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDT เป็น USD

$0.999226
$0.999226$0.999226
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
NEAR Intents Bridged USDT (USDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:53:54 (UTC+8)

ราคา NEAR Intents Bridged USDT วันนี้

ราคาปัจจุบัน NEAR Intents Bridged USDT (USDT) วันนี้ $ 0.999226, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDT เป็น USD คือ $ 0.999226 ต่อ USDT.

NEAR Intents Bridged USDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,616,422 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.62M USDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDT เทรดระหว่าง $ 0.999121 (ต่ำ) กับ $ 0.999362 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.16 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.846743

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDT เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.70M.

NEAR Intents Bridged USDT (USDT) ข้อมูลการตลาด

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

2.62M
2.62M 2.62M

2,618,523.0
2,618,523.0 2,618,523.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NEAR Intents Bridged USDT คือ $ 2.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.70M อุปทานหมุนเวียนของ USDT คือ 2.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 2618523.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.62M

ประวัติราคา NEAR Intents Bridged USDT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999121
$ 0.999121$ 0.999121
ต่ำสุด 24h
$ 0.999362
$ 0.999362$ 0.999362
สูงสุด 24h

$ 0.999121
$ 0.999121$ 0.999121

$ 0.999362
$ 0.999362$ 0.999362

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.846743
$ 0.846743$ 0.846743

+0.00%

-0.00%

+0.12%

+0.12%

ประวัติราคา NEAR Intents Bridged USDT (USDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR Intents Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR Intents Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012272493
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR Intents Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001388924
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR Intents Bridged USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000004981788842

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ -0.0012272493-0.12%
60 วัน$ -0.0001388924-0.01%
90 วัน$ +0.0000004981788842+0.00%

การคาดการณ์ราคา NEAR Intents Bridged USDT

การคาดการณ์ราคา NEAR Intents Bridged USDT (USDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NEAR Intents Bridged USDT (USDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NEAR Intents Bridged USDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NEAR Intents Bridged USDT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NEAR Intents Bridged USDT

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NEAR Intents Bridged USDT (USDT) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Bridged StablecoinBridged-TokensBridged USDT

เกี่ยวกับ NEAR Intents Bridged USDT

มูลค่าปัจจุบันของ NEAR Intents Bridged USDT วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ NEAR Intents Bridged USDT เทรดที่ราคา ฿32.26979010708573516000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ USDT มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ NEAR Intents Bridged USDT มีสภาพคล่องอย่างไร?

NEAR Intents Bridged USDT มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ USDT เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿32.26639915452721086000 ถึง ฿32.27418219801868092000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ USDT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ NEAR Intents Bridged USDT อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Near Protocol Ecosystem,Bridged USDT,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ USDT อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NEAR Intents Bridged USDT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:53:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NEAR Intents Bridged USDT (USDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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