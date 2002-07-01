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โทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ethereum เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 886,22
+0,05%
+0,18%
+0,37%
$ 227,65B
$ 27,30K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0,999187
0,00%
0,00%
0,00%
$ 183,01B
$ 15,72B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605,51
-0,04%
-0,82%
+0,74%
$ 81,62B
$ 13,90K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00094
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 21,44M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1,0015
+0,17%
-0,26%
-1,95%
$ 62,12B
$ 5,52M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1 885,73
+0,05%
+0,21%
+0,37%
$ 16,96B
$ 28,92
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57,83
+0,12%
+1,21%
+4,11%
$ 14,64B
$ 6,82K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06998
+0,07%
+0,17%
+0,16%
$ 11,93B
$ 32,61M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1,0008
+0,04%
-0,04%
+0,03%
$ 10,58B
$ 58,87K
10
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2 340,64
+0,06%
+0,00%
+0,37%
$ 8,73B
$ 2,01M
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9,34
0,00%
+0,05%
-3,41%
$ 8,59B
$ 501,54K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 157,73
+0,06%
+0,17%
-1,44%
$ 7,36B
$ 0,93
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2 078,7
+0,10%
+0,00%
+0,43%
$ 7,00B
$ 1,18M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63 093
+0,08%
+0,00%
-1,57%
$ 6,15B
$ 98,22M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 4,74B
$ 488,53K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1 884,86
+0,11%
+0,00%
+0,43%
$ 4,54B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0009
-0,01%
-0,01%
+0,01%
$ 4,49B
$ 38,74K
18
USD1
USD1
USD1
$ 1,00012
0,00%
+0,01%
-0,01%
$ 4,39B
$ 880,49K
19
WETH
WETH
WETH
$ 1 884,62
+0,05%
+0,00%
+0,34%
$ 4,19B
$ 118,40M
20
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,0953
-0,17%
-2,76%
-2,20%
$ 3,69B
$ 3,55M
21
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1,347
+0,07%
-0,81%
+1,66%
$ 3,60B
$ 358,78K
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1,0
0,00%
0,00%
+0,02%
$ 3,47B
$ 137,77M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 065,69
+0,36%
+0,05%
+0,33%
$ 3,37B
$ 0,18
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1,13
0,00%
--
0,00%
$ 3,01B
$ 5,67K
25
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,999872
0,00%
0,00%
+0,04%
$ 2,78B
$ 30,79M
26
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,76B
--
27
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,349
-0,09%
-2,43%
-1,90%
$ 2,74B
$ 49,71K
28
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4 360,75
-0,02%
-0,02%
-0,20%
$ 2,67B
$ 39,22
29
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004474
+0,18%
-1,56%
-3,14%
$ 2,64B
$ 98,36B
30
OKB
OKB
OKB
$ 104,849
+0,05%
-1,45%
+10,90%
$ 2,20B
$ 2,23K
31
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 3,98M
32
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04769
+0,25%
+0,19%
+0,78%
$ 2,14B
$ 1,55M
33
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6108
+0,15%
-1,65%
+0,16%
$ 2,09B
$ 129,67K
34
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,31
+0,03%
+1,76%
-16,41%
$ 2,05B
$ 69,45K
35
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4 376
+0,01%
+0,01%
-0,13%
$ 2,00B
$ 76,81
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,05979
+0,64%
+5,74%
+9,74%
$ 1,90B
$ 2,29M
37
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1,0
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,72B
$ 36,89M
38
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0,000001787
-0,11%
-0,72%
-1,81%
$ 1,62B
$ 28,76B
39
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,33173
-0,08%
+1,62%
-4,41%
$ 1,61B
$ 413,34K
40
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4469
+0,43%
+2,07%
-1,38%
$ 1,47B
$ 187,83K
41
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,40B
$ 3,03M
42
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0,33186
-0,07%
0,00%
+0,14%
$ 1,38B
$ 12,53M
43
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0,9995
0,00%
-0,03%
-0,02%
$ 1,36B
$ 45,19
44
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86,83
+0,21%
+0,10%
-3,29%
$ 1,34B
$ 782,49
45
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,9961
0,00%
-0,01%
0,00%
$ 1,30B
$ 20,85K
46
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,275
+0,09%
+0,84%
-1,77%
$ 1,26B
$ 51,19K
47
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,0532
-0,09%
+3,31%
+0,74%
$ 1,24B
$ 1,12M
48
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0,3633
+0,28%
+2,88%
+7,02%
$ 1,23B
$ 1,40M
49
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1,6599
-0,13%
+0,60%
+1,50%
$ 1,16B
$ 40,88K
50
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002598
-0,31%
-2,00%
-9,56%
$ 1,07B
$ 38,63B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 2,978 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $867.12B
โทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum ที่ติดตามบน MEXC นั้น LUCHOW แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 174.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 2,978 ระบบนิเวศ Ethereum ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDT, BNB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Ethereum คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Ethereum ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $867.12B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Ethereum นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง