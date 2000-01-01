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$1,000,000 TradFi Gala
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טוקני מטאוורס מובילים לפי שווי שוק

תחום המטאוורס מורכב מעולמות וירטואליים סוחפים מבוססי בלוקצ'יין שבהם משתמשים יכולים לקיים אינטראקציה, לבנות ולהפיק רווחים מחוויות דיגיטליות. מטבעות קריפטו בקטגוריה זו משמשים כאמצעי החליפין העיקרי לרכישת קרקע וירטואלית, אווטרים ונדל"ן דיגיטלי. הם מספקים את התשתית הכלכלית לסביבות מציאות מדומה ולפלטפורמות חברתיות מבוזרות.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Render
Render
RENDER
$ 1.429
+1.06%
+4.16%
+12.35%
$ 740.77M
$ 166.68K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002487
+2.32%
+11.57%
+21.52%
$ 235.07M
$ 6.41B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9846
+0.12%
+7.72%
+11.33%
$ 169.02M
$ 75.26K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.07131
+0.32%
+7.62%
+10.62%
$ 141.65M
$ 906.31K
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2785
+0.65%
+2.13%
+6.32%
$ 138.85M
$ 598.15K
6
$ 0.04497
+1.21%
+10.19%
+13.58%
$ 132.16M
$ 2.29M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08046
-0.52%
-1.43%
+9.70%
$ 109.76M
$ 3.77M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0002045
+0.05%
+7.02%
+7.30%
$ 57.70M
$ 307.97M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02634
+0.46%
+4.47%
+8.05%
$ 51.69M
$ 2.47M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00311
+0.33%
+1.65%
+1.99%
$ 42.51M
$ 18.33M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.008036
+0.91%
+5.37%
+7.42%
$ 33.95M
$ 7.06M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001513
+0.27%
+13.94%
-6.72%
$ 25.40M
$ 224.23M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.245
+0.53%
+5.20%
+7.44%
$ 23.75M
$ 18.19K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06546
+0.43%
+0.52%
+2.91%
$ 22.15M
$ 899.17K
15
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.457624
0.00%
+0.04%
+15.39%
$ 17.74M
$ 890.39K
16
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01759996
-0.15%
+0.01%
+8.36%
$ 17.61M
$ 179.97K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.0216
+0.79%
+7.91%
+9.89%
$ 16.44M
$ 2.63M
18
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1501
+1.15%
+9.04%
+13.15%
$ 14.91M
$ 664.84K
19
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04387
+0.28%
+5.37%
+5.80%
$ 14.70M
$ 1.76M
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001084
+1.48%
+5.28%
+4.78%
$ 9.99M
$ 8.88M
21
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01652
0.00%
+1.98%
+26.59%
$ 8.26M
$ 4.56M
22
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.017682
+1.14%
+4.07%
+4.32%
$ 8.22M
$ 8.04M
23
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003628
+0.52%
+4.42%
+5.29%
$ 7.28M
$ 19.95M
24
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.005799
+0.74%
+10.70%
+23.97%
$ 6.83M
$ 3.33M
25
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001453
+0.35%
+6.32%
+6.09%
$ 5.96M
$ 4.28B
26
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.02033
0.00%
+0.44%
-7.26%
$ 5.43M
$ 458.25K
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00049372
+0.07%
+0.04%
+9.48%
$ 4.94M
$ 623.49
28
$ 0.02124
0.00%
-1.48%
+14.88%
$ 3.62M
$ 54.60K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000133
+0.76%
+4.72%
+7.26%
$ 3.30M
$ 24.25M
30
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.08583
+0.02%
+0.01%
+41.83%
$ 3.26M
$ 4.75K
31
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.01005158
-0.27%
+0.07%
+12.75%
$ 2.95M
$ 11.63K
32
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00274935
0.00%
--
+7.49%
$ 2.75M
$ 13.01
33
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04472157
-0.05%
+0.03%
+4.90%
$ 2.36M
$ 32.35K
34
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.081
-0.29%
+3.15%
+10.97%
$ 2.32M
$ 732.31K
35
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00456325
0.00%
+0.05%
+7.59%
$ 2.28M
$ 1.88
36
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.00283
-1.29%
+3.97%
+4.09%
$ 2.28M
$ 21.36M
37
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02203
-0.73%
+2.02%
-4.83%
$ 2.09M
$ 2.70M
38
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00393
+0.26%
+3.98%
+1.29%
$ 2.07M
$ 11.39M
39
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00177949
-4.26%
0.00%
+0.53%
$ 1.84M
$ 599.85
40
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01190516
-0.32%
+0.09%
+26.66%
$ 1.63M
$ 24.08K
41
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.0174667
0.00%
0.00%
-0.35%
$ 1.63M
$ 81.08
42
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00315261
-0.29%
+0.01%
+22.30%
$ 1.58M
$ 536.06
43
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00019615
0.00%
--
+7.73%
$ 1.48M
$ 14.56
44
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.38054E-7
+0.33%
+4.80%
+24.51%
$ 1.38M
--
45
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281696
0.00%
-0.00%
+13.90%
$ 1.28M
$ 108.71
46
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02853994
-0.25%
-0.00%
-0.57%
$ 1.16M
$ 197.13
47
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00374612
-0.12%
+0.03%
-1.71%
$ 1.08M
$ 55.50K
48
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.03206201
+0.03%
+0.06%
+29.49%
$ 961.95K
$ 47.70
49
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00106144
+0.19%
+0.02%
+14.04%
$ 887.51K
$ 2.97K
50
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.4119E-8
+0.38%
+5.60%
+26.59%
$ 878.86K
--

שאלות נפוצות

מהם מטבעות קריפטו של המטאוורס?
מטבעות קריפטו של המטאוורס הם המטבעות הדיגיטליים המקומיים המשמשים בתוך עולמות וירטואליים סוחפים מבוססי בלוקצ'יין. טוקני מטאוורס מאפשרים למשתמשים לרכוש קרקע דיגיטלית, לסחור במוצרים וירטואליים ולהשתתף בכלכלות וירטואליות מורכבות.
כיצד פועלים טוקנים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs) בתוך פלטפורמות מטאוורס?
בתוך פלטפורמות מטאוורס, טוקנים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs) משמשים כהוכחה קריפטוגרפית ניתנת לאימות לבעלות על נכסים דיגיטליים ייחודיים, כגון חלקות נדל"ן וירטואלי, אווטרים מותאמים אישית ופריטים בלעדיים בתוך משחקים.
מה מניע את ערך הנדל"ן הווירטואלי בתחום המטאוורס?
ערך הנדל"ן הווירטואלי במטאוורס מונע ממחסור בקרקע דיגיטלית, קרבה למוקדים וירטואליים והיכולת של בעלי הקרקע להפיק רווחים מהמרחב הדיגיטלי באמצעות פרסום או אירוח אירועים.
כיצד ארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAOs) מנהלים פרויקטי מטאוורס?
ארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAOs) מנהלים פרויקטי מטאוורס על ידי מתן אפשרות למחזיקי טוקנים להצביע ישירות על החלטות קריטיות באקוסיסטם, כגון שדרוגי תוכנה לעולם הווירטואלי והקצאות של אוצר הקהילה.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מטא-ברס יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.