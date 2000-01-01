תחום המטאוורס מורכב מעולמות וירטואליים סוחפים מבוססי בלוקצ'יין שבהם משתמשים יכולים לקיים אינטראקציה, לבנות ולהפיק רווחים מחוויות דיגיטליות. מטבעות קריפטו בקטגוריה זו משמשים כאמצעי החליפין העיקרי לרכישת קרקע וירטואלית, אווטרים ונדל"ן דיגיטלי. הם מספקים את התשתית הכלכלית לסביבות מציאות מדומה ולפלטפורמות חברתיות מבוזרות.
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