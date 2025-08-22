World of Dypians (WOD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05723. במהלך 24 השעות האחרונות, WOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05666 לבין שיא של $ 0.05786, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.26994772677802015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04518352879657148.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOD השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
World of Dypians (WOD) מידע שוק
No.998
$ 15.05M
$ 248.02K
$ 57.23M
263.03M
1,000,000,000
1,000,000,000
26.30%
BSC
שווי השוק הנוכחי של World of Dypians הוא $ 15.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 248.02K. ההיצע במחזור של WOD הוא 263.03M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.23M.
World of Dypians (WOD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של World of Dypiansהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0001262
-0.22%
30 ימים
$ -0.00379
-6.22%
60 ימים
$ -0.00511
-8.20%
90 ימים
$ -0.02014
-26.04%
World of Dypians שינוי מחיר היום
היום,WOD רשם שינוי של $ -0.0001262 (-0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
World of Dypians שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00379 (-6.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
World of Dypians שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOD ראה שינוי של $ -0.00511 (-8.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
World of Dypians שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02014 (-26.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של World of Dypians (WOD)?
World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.
World of Dypians זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול World of Dypiansההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWOD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים World of Dypiansאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWorld of Dypians לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
World of Dypiansתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה World of Dypians (WOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות World of Dypians (WOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור World of Dypians.
הבנת הטוקנומיקה של World of Dypians (WOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות World of Dypians (WOD)
מחפש איך לקנותWorld of Dypians? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש World of Dypiansב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.