World of Dypians סֵמֶל

World of Dypians מְחִיר(WOD)

1 WOD ל USDמחיר חי:

$0.05723
$0.05723
-0.22%1D
USD
World of Dypians (WOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:33 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05666
$ 0.05666$ 0.05666
24 שעות נמוך
$ 0.05786
$ 0.05786$ 0.05786
גבוה 24 שעות

$ 0.05666
$ 0.05666$ 0.05666

$ 0.05786
$ 0.05786$ 0.05786

$ 0.26994772677802015
$ 0.26994772677802015$ 0.26994772677802015

$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148

-0.20%

-0.22%

-1.82%

-1.82%

World of Dypians (WOD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05723. במהלך 24 השעות האחרונות, WOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05666 לבין שיא של $ 0.05786, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.26994772677802015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04518352879657148.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOD השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

World of Dypians (WOD) מידע שוק

No.998

$ 15.05M
$ 15.05M$ 15.05M

$ 248.02K
$ 248.02K$ 248.02K

$ 57.23M
$ 57.23M$ 57.23M

263.03M
263.03M 263.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.30%

BSC

שווי השוק הנוכחי של World of Dypians הוא $ 15.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 248.02K. ההיצע במחזור של WOD הוא 263.03M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.23M.

World of Dypians (WOD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של World of Dypiansהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001262-0.22%
30 ימים$ -0.00379-6.22%
60 ימים$ -0.00511-8.20%
90 ימים$ -0.02014-26.04%
World of Dypians שינוי מחיר היום

היום,WOD רשם שינוי של $ -0.0001262 (-0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

World of Dypians שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00379 (-6.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

World of Dypians שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOD ראה שינוי של $ -0.00511 (-8.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

World of Dypians שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02014 (-26.04%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של World of Dypians (WOD)?

בדוק את World of Dypians עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWorld of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול World of Dypiansההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWOD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים World of Dypiansאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWorld of Dypians לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

World of Dypiansתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה World of Dypians (WOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות World of Dypians (WOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור World of Dypians.

בדוק את World of Dypians תחזית המחיר עכשיו‏!

World of Dypians (WOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של World of Dypians (WOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות World of Dypians (WOD)

מחפש איך לקנותWorld of Dypians? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש World of Dypiansב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WOD למטבעות מקומיים

World of Dypians מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של World of Dypians, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWorld of Dypians הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על World of Dypians

כמה שווה World of Dypians (WOD) היום?
החי WODהמחיר ב USD הוא 0.05723 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOD ל USD?
המחיר הנוכחי של WOD ל USD הוא $ 0.05723. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של World of Dypians?
שווי השוק של WOD הוא $ 15.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOD?
ההיצע במחזור של WOD הוא 263.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOD?
‏‏WOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.26994772677802015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOD?
WOD ‏‏רשם מחירATL של 0.04518352879657148 USD.
מהו נפח המסחר של WOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOD הוא $ 248.02K USD.
האם WOD יעלה השנה?
WOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:33 (UTC+8)

World of Dypians (WOD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

