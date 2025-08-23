עוד על RENDER

Render סֵמֶל

Render מְחִיר(RENDER)

1 RENDER ל USDמחיר חי:

$3.588
$3.588$3.588
-3.54%1D
USD
Render (RENDER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:08:40 (UTC+8)

Render (RENDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.512
$ 3.512$ 3.512
24 שעות נמוך
$ 3.943
$ 3.943$ 3.943
גבוה 24 שעות

$ 3.512
$ 3.512$ 3.512

$ 3.943
$ 3.943$ 3.943

$ 13.596115966188627
$ 13.596115966188627$ 13.596115966188627

$ 0.036763626053
$ 0.036763626053$ 0.036763626053

+0.27%

-3.54%

-3.73%

-3.73%

Render (RENDER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.588. במהלך 24 השעות האחרונות, RENDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.512 לבין שיא של $ 3.943, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.596115966188627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.036763626053.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENDER השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Render (RENDER) מידע שוק

No.50

$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B

518.58M
518.58M 518.58M

644,168,762
644,168,762 644,168,762

533,343,644.3362826
533,343,644.3362826 533,343,644.3362826

80.50%

0.04%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Render הוא $ 1.86B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.56M. ההיצע במחזור של RENDER הוא 518.58M, עם היצע כולל של 533343644.3362826. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31B.

Render (RENDER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Renderהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.13168-3.54%
30 ימים$ -0.652-15.38%
60 ימים$ +0.607+20.36%
90 ימים$ -1.255-25.92%
Render שינוי מחיר היום

היום,RENDER רשם שינוי של $ -0.13168 (-3.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Render שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.652 (-15.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Render שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RENDER ראה שינוי של $ +0.607 (+20.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Render שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.255 (-25.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Render (RENDER)?

בדוק את Render עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRender (RENDER)

Render זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Renderההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRENDER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Renderאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRender לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Renderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Render (RENDER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Render (RENDER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Render.

בדוק את Render תחזית המחיר עכשיו‏!

Render (RENDER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Render (RENDER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RENDER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Render (RENDER)

מחפש איך לקנותRender? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Renderב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RENDER למטבעות מקומיים

Render מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Render, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRender הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Render

כמה שווה Render (RENDER) היום?
החי RENDERהמחיר ב USD הוא 3.588 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RENDER ל USD?
המחיר הנוכחי של RENDER ל USD הוא $ 3.588. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Render?
שווי השוק של RENDER הוא $ 1.86B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RENDER?
ההיצע במחזור של RENDER הוא 518.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RENDER?
‏‏RENDER השיג מחיר שיא (ATH) של 13.596115966188627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RENDER?
RENDER ‏‏רשם מחירATL של 0.036763626053 USD.
מהו נפח המסחר של RENDER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RENDER הוא $ 1.56M USD.
האם RENDER יעלה השנה?
RENDER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RENDER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:08:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

