Ethernity Chain מחיר (ERN)

1 ERN ל USDמחיר חי:

$0.60641
$0.60641$0.60641
-9.20%1D
Ethernity Chain (ERN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:13:39 (UTC+8)

Ethernity Chain (ERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.606277
$ 0.606277$ 0.606277
24 שעות נמוך
$ 0.670198
$ 0.670198$ 0.670198
גבוה 24 שעות

$ 0.606277
$ 0.606277$ 0.606277

$ 0.670198
$ 0.670198$ 0.670198

$ 73.86
$ 73.86$ 73.86

$ 0.606942
$ 0.606942$ 0.606942

-2.40%

-9.29%

-17.95%

-17.95%

Ethernity Chain (ERN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.60641. במהלך 24 השעות האחרונות, ERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.606277 לבין שיא של $ 0.670198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 73.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.606942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERN השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethernity Chain (ERN) מידע שוק

$ 14.57M
$ 14.57M$ 14.57M

--
----

$ 18.18M
$ 18.18M$ 18.18M

24.03M
24.03M 24.03M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethernity Chain הוא $ 14.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERN הוא 24.03M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.18M.

Ethernity Chain (ERN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ethernity Chainל USDהיה $ -0.0621088916947283.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthernity Chain ל USDהיה . $ -0.1975398767.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEthernity Chain ל USDהיה $ -0.2600697832.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ethernity Chainל USDהיה $ -1.0515819822365798.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0621088916947283-9.29%
30 ימים$ -0.1975398767-32.57%
60 ימים$ -0.2600697832-42.88%
90 ימים$ -1.0515819822365798-63.42%

מה זהEthernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ethernity Chain (ERN) משאב

האתר הרשמי

Ethernity Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ethernity Chain (ERN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ethernity Chain (ERN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ethernity Chain.

בדוק את Ethernity Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

ERN למטבעות מקומיים

Ethernity Chain (ERN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ethernity Chain (ERN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ERN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ethernity Chain (ERN)

כמה שווה Ethernity Chain (ERN) היום?
החי ERNהמחיר ב USD הוא 0.60641 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ERN ל USD?
המחיר הנוכחי של ERN ל USD הוא $ 0.60641. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ethernity Chain?
שווי השוק של ERN הוא $ 14.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ERN?
ההיצע במחזור של ERN הוא 24.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ERN?
‏‏ERN השיג מחיר שיא (ATH) של 73.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ERN?
ERN ‏‏רשם מחירATL של 0.606942 USD.
מהו נפח המסחר של ERN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ERN הוא -- USD.
האם ERN יעלה השנה?
ERN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ERN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
