Ethernity Chain (ERN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.606277 $ 0.606277 $ 0.606277 24 שעות נמוך $ 0.670198 $ 0.670198 $ 0.670198 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.606277$ 0.606277 $ 0.606277 גבוה 24 שעות $ 0.670198$ 0.670198 $ 0.670198 שיא כל הזמנים $ 73.86$ 73.86 $ 73.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.606942$ 0.606942 $ 0.606942 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.40% שינוי מחיר (1D) -9.29% שינוי מחיר (7D) -17.95% שינוי מחיר (7D) -17.95%

Ethernity Chain (ERN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.60641. במהלך 24 השעות האחרונות, ERN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.606277 לבין שיא של $ 0.670198, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 73.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.606942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERN השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -9.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ethernity Chain (ERN) מידע שוק

שווי שוק $ 14.57M$ 14.57M $ 14.57M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.18M$ 18.18M $ 18.18M אספקת מחזור 24.03M 24.03M 24.03M אספקה כוללת 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ethernity Chain הוא $ 14.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERN הוא 24.03M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.18M.