Phantasma Phoenix מחיר היום

מחיר Phantasma Phoenix (SOUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01174085, עם שינוי של 9.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOUL ל USD הוא $ 0.01174085 לכל SOUL.

Phantasma Phoenix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,610,777, עם היצע במחזור של 137.20M SOUL. ב‑24 השעות האחרונות, SOUL סחר בין $ 0.01065255 (נמוך) ל $ 0.01281455 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00499627.

ביצועים לטווח קצר, SOUL נע ב -1.40% בשעה האחרונה ו +8.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.53K.

Phantasma Phoenix (SOUL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M נפח (24 שעות) $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 137.20M 137.20M 137.20M אספקה כוללת 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

שווי השוק הנוכחי של Phantasma Phoenix הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.53K. ההיצע במחזור של SOUL הוא 137.20M, עם היצע כולל של 137197696.9509012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.