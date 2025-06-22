HYPER

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

שֵׁםHYPER

דירוגNo.545

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)14.16%

אספקת מחזור175,200,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת802,666,667

שיעור מחזור0.1752%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.6897741857472838,2025-07-25

המחיר הנמוך ביותר0.08699760525884112,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

HYPER/USDT
Hyperlane
HYPER/USDT
