Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

שֵׁםPYR

דירוגNo.596

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)10.57%

אספקת מחזור44,180,439.79370466

מקסימום היצע50,000,000

אספקה כוללת50,000,000

שיעור מחזור0.8836%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים49.73695922655937,2021-12-01

המחיר הנמוך ביותר0.7835812421276203,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

