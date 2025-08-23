עוד על BRN

BRN Metaverse סֵמֶל

BRN Metaverse מְחִיר(BRN)

1 BRN ל USDמחיר חי:

$0.16884
$0.16884$0.16884
-6.25%1D
USD
BRN Metaverse (BRN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:15:27 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625
24 שעות נמוך
$ 0.19
$ 0.19$ 0.19
גבוה 24 שעות

$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625

$ 0.19
$ 0.19$ 0.19

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

+0.76%

-6.25%

-7.47%

-7.47%

BRN Metaverse (BRN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16884. במהלך 24 השעות האחרונות, BRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1625 לבין שיא של $ 0.19, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.3044560151395155, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04244566583465009.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRN השתנה ב +0.76% במהלך השעה האחרונה, -6.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRN Metaverse (BRN) מידע שוק

No.1436

$ 4.72M
$ 4.72M$ 4.72M

$ 494.02K
$ 494.02K$ 494.02K

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

27.95M
27.95M 27.95M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.11%

BSC

שווי השוק הנוכחי של BRN Metaverse הוא $ 4.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 494.02K. ההיצע במחזור של BRN הוא 27.95M, עם היצע כולל של 28103991.17465943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.01M.

BRN Metaverse (BRN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BRN Metaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011256-6.25%
30 ימים$ +0.01926+12.87%
60 ימים$ +0.06714+66.01%
90 ימים$ +0.04749+39.13%
BRN Metaverse שינוי מחיר היום

היום,BRN רשם שינוי של $ -0.011256 (-6.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BRN Metaverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01926 (+12.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BRN Metaverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BRN ראה שינוי של $ +0.06714 (+66.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BRN Metaverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.04749 (+39.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BRN Metaverse (BRN)?

בדוק את BRN Metaverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BRN Metaverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBRN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BRN Metaverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBRN Metaverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BRN Metaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BRN Metaverse (BRN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BRN Metaverse (BRN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BRN Metaverse.

בדוק את BRN Metaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

BRN Metaverse (BRN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BRN Metaverse (BRN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BRN Metaverse (BRN)

מחפש איך לקנותBRN Metaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BRN Metaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BRN למטבעות מקומיים

1 BRN Metaverse(BRN) ל VND
4,443.0246
1 BRN Metaverse(BRN) ל AUD
A$0.2600136
1 BRN Metaverse(BRN) ל GBP
0.1249416
1 BRN Metaverse(BRN) ל EUR
0.143514
1 BRN Metaverse(BRN) ל USD
$0.16884
1 BRN Metaverse(BRN) ל MYR
RM0.709128
1 BRN Metaverse(BRN) ל TRY
6.92244
1 BRN Metaverse(BRN) ל JPY
¥24.81948
1 BRN Metaverse(BRN) ל ARS
ARS$223.33311
1 BRN Metaverse(BRN) ל RUB
13.6490256
1 BRN Metaverse(BRN) ל INR
14.781942
1 BRN Metaverse(BRN) ל IDR
Rp2,723.2254252
1 BRN Metaverse(BRN) ל KRW
234.4984992
1 BRN Metaverse(BRN) ל PHP
9.5664744
1 BRN Metaverse(BRN) ל EGP
￡E.8.18874
1 BRN Metaverse(BRN) ל BRL
R$0.9151128
1 BRN Metaverse(BRN) ל CAD
C$0.2329992
1 BRN Metaverse(BRN) ל BDT
20.5410744
1 BRN Metaverse(BRN) ל NGN
258.164802
1 BRN Metaverse(BRN) ל COP
$678.0715704
1 BRN Metaverse(BRN) ל ZAR
R.2.9665188
1 BRN Metaverse(BRN) ל UAH
6.998418
1 BRN Metaverse(BRN) ל VES
Bs23.6376
1 BRN Metaverse(BRN) ל CLP
$162.0864
1 BRN Metaverse(BRN) ל PKR
Rs47.8695168
1 BRN Metaverse(BRN) ל KZT
90.3361536
1 BRN Metaverse(BRN) ל THB
฿5.4771696
1 BRN Metaverse(BRN) ל TWD
NT$5.1462432
1 BRN Metaverse(BRN) ל AED
د.إ0.6196428
1 BRN Metaverse(BRN) ל CHF
Fr0.135072
1 BRN Metaverse(BRN) ל HKD
HK$1.3186404
1 BRN Metaverse(BRN) ל AMD
֏64.6387056
1 BRN Metaverse(BRN) ל MAD
.د.م1.51956
1 BRN Metaverse(BRN) ל MXN
$3.1454892
1 BRN Metaverse(BRN) ל SAR
ريال0.63315
1 BRN Metaverse(BRN) ל PLN
0.6145776
1 BRN Metaverse(BRN) ל RON
лв0.7277004
1 BRN Metaverse(BRN) ל SEK
kr1.6073568
1 BRN Metaverse(BRN) ל BGN
лв0.2819628
1 BRN Metaverse(BRN) ל HUF
Ft57.388716
1 BRN Metaverse(BRN) ל CZK
3.5422632
1 BRN Metaverse(BRN) ל KWD
د.ك0.0514962
1 BRN Metaverse(BRN) ל ILS
0.5689908
1 BRN Metaverse(BRN) ל AOA
Kz153.9094788
1 BRN Metaverse(BRN) ל BHD
.د.ب0.06365268
1 BRN Metaverse(BRN) ל BMD
$0.16884
1 BRN Metaverse(BRN) ל DKK
kr1.0771992
1 BRN Metaverse(BRN) ל HNL
L4.4202312
1 BRN Metaverse(BRN) ל MUR
7.7058576
1 BRN Metaverse(BRN) ל NAD
$2.9597652
1 BRN Metaverse(BRN) ל NOK
kr1.7035956
1 BRN Metaverse(BRN) ל NZD
$0.287028
1 BRN Metaverse(BRN) ל PAB
B/.0.16884
1 BRN Metaverse(BRN) ל PGK
K0.7125048
1 BRN Metaverse(BRN) ל QAR
ر.ق0.6128892
1 BRN Metaverse(BRN) ל RSD
дин.16.9042608

BRN Metaverse מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BRN Metaverse, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBRN Metaverse הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BRN Metaverse

כמה שווה BRN Metaverse (BRN) היום?
החי BRNהמחיר ב USD הוא 0.16884 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRN ל USD?
המחיר הנוכחי של BRN ל USD הוא $ 0.16884. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BRN Metaverse?
שווי השוק של BRN הוא $ 4.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRN?
ההיצע במחזור של BRN הוא 27.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRN?
‏‏BRN השיג מחיר שיא (ATH) של 7.3044560151395155 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRN?
BRN ‏‏רשם מחירATL של 0.04244566583465009 USD.
מהו נפח המסחר של BRN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRN הוא $ 494.02K USD.
האם BRN יעלה השנה?
BRN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:15:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

