Radio Caca (RACA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00005606. במהלך 24 השעות האחרונות, RACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000056 לבין שיא של $ 0.00005999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RACA השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Radio Caca (RACA) מידע שוק
--
----
$ 145.22K
$ 145.22K$ 145.22K
$ 28.03M
$ 28.03M$ 28.03M
--
----
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
2021-05-15 00:00:00
BSC
שווי השוק הנוכחי של Radio Caca הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 145.22K. ההיצע במחזור של RACA הוא --, עם היצע כולל של 500000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.03M.
Radio Caca (RACA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Radio Cacaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000019972
-3.44%
30 ימים
$ -0.00000603
-9.72%
60 ימים
$ +0.00000115
+2.09%
90 ימים
$ -0.00002581
-31.53%
Radio Caca שינוי מחיר היום
היום,RACA רשם שינוי של $ -0.0000019972 (-3.44%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Radio Caca שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000603 (-9.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Radio Caca שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RACA ראה שינוי של $ +0.00000115 (+2.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Radio Caca שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002581 (-31.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Radio Caca (RACA)?
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands.
Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Radio Cacaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRACA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Radio Cacaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRadio Caca לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Radio Cacaתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Radio Caca (RACA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Radio Caca (RACA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Radio Caca.
הבנת הטוקנומיקה של Radio Caca (RACA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RACA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Radio Caca (RACA)
מחפש איך לקנותRadio Caca? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Radio Cacaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.