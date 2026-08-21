Africarare מחיר היום

מחיר Africarare (UBU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00270155, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UBU ל USD הוא $ 0.00270155 לכל UBU.

Africarare כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,701,550, עם היצע במחזור של 1.00B UBU. ב‑24 השעות האחרונות, UBU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.091993, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00192082.

ביצועים לטווח קצר, UBU נע ב -- בשעה האחרונה ו +6.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.79.

Africarare (UBU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M נפח (24 שעות) $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Africarare הוא $ 2.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.79. ההיצע במחזור של UBU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70M.