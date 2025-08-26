Metahero (HERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00088028 גבוה 24 שעות $ 0.00091918 שיא כל הזמנים $ 0.252021 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00084991 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.35% שינוי מחיר (1D) -2.35% שינוי מחיר (7D) -0.12%

Metahero (HERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00088041. במהלך 24 השעות האחרונות, HERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00088028 לבין שיא של $ 0.00091918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.252021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00084991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERO השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -2.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metahero (HERO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.24M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.60M אספקת מחזור 9.37B אספקה כוללת 9,766,213,274.195873

שווי השוק הנוכחי של Metahero הוא $ 8.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERO הוא 9.37B, עם היצע כולל של 9766213274.195873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.60M.