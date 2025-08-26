Metahero מחיר (HERO)
Metahero (HERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00088041. במהלך 24 השעות האחרונות, HERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00088028 לבין שיא של $ 0.00091918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.252021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00084991.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HERO השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -2.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Metahero הוא $ 8.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERO הוא 9.37B, עם היצע כולל של 9766213274.195873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.60M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Metaheroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetahero ל USDהיה . $ -0.0002303254.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetahero ל USDהיה $ -0.0001083270.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Metaheroל USDהיה $ -0.0002662410481883544.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.35%
|30 ימים
|$ -0.0002303254
|-26.16%
|60 ימים
|$ -0.0001083270
|-12.30%
|90 ימים
|$ -0.0002662410481883544
|-23.21%
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world. Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it. Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077. We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future. Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
