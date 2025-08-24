עוד על VR

ללמוד

Victoria VR סֵמֶל

Victoria VR מְחִיר(VR)

1 VR ל USDמחיר חי:

$0.00282
$0.00282$0.00282
-0.35%1D
USD
Victoria VR (VR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:36 (UTC+8)

Victoria VR (VR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268
24 שעות נמוך
$ 0.00283
$ 0.00283$ 0.00283
גבוה 24 שעות

$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268

$ 0.00283
$ 0.00283$ 0.00283

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182$ 0.7117743741671182

$ 0.002364555586871277
$ 0.002364555586871277$ 0.002364555586871277

+2.17%

-0.35%

-0.36%

-0.36%

Victoria VR (VR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00282. במהלך 24 השעות האחרונות, VR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268 לבין שיא של $ 0.00283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7117743741671182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002364555586871277.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VR השתנה ב +2.17% במהלך השעה האחרונה, -0.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Victoria VR (VR) מידע שוק

No.953

$ 17.90M
$ 17.90M$ 17.90M

$ 541.32K
$ 541.32K$ 541.32K

$ 47.38M
$ 47.38M$ 47.38M

6.35B
6.35B 6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Victoria VR הוא $ 17.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 541.32K. ההיצע במחזור של VR הוא 6.35B, עם היצע כולל של 16800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.38M.

Victoria VR (VR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Victoria VRהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000099-0.35%
30 ימים$ -0.00062-18.03%
60 ימים$ 00.00%
90 ימים$ -0.0003-9.62%
Victoria VR שינוי מחיר היום

היום,VR רשם שינוי של $ -0.0000099 (-0.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Victoria VR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00062 (-18.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Victoria VR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VR ראה שינוי של $ 0 (0.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Victoria VR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-9.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Victoria VR (VR)?

בדוק את Victoria VR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVictoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Victoria VRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקVR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Victoria VRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVictoria VR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Victoria VRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Victoria VR (VR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Victoria VR (VR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Victoria VR.

בדוק את Victoria VR תחזית המחיר עכשיו‏!

Victoria VR (VR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Victoria VR (VR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Victoria VR (VR)

מחפש איך לקנותVictoria VR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Victoria VRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VR למטבעות מקומיים

1 Victoria VR(VR) ל VND
74.2083
1 Victoria VR(VR) ל AUD
A$0.0043146
1 Victoria VR(VR) ל GBP
0.0020868
1 Victoria VR(VR) ל EUR
0.002397
1 Victoria VR(VR) ל USD
$0.00282
1 Victoria VR(VR) ל MYR
RM0.011844
1 Victoria VR(VR) ל TRY
0.11562
1 Victoria VR(VR) ל JPY
¥0.41454
1 Victoria VR(VR) ל ARS
ARS$3.8159394
1 Victoria VR(VR) ל RUB
0.2275458
1 Victoria VR(VR) ל INR
0.2468628
1 Victoria VR(VR) ל IDR
Rp45.4838646
1 Victoria VR(VR) ל KRW
3.9166416
1 Victoria VR(VR) ל PHP
0.1597812
1 Victoria VR(VR) ל EGP
￡E.0.1368264
1 Victoria VR(VR) ל BRL
R$0.015228
1 Victoria VR(VR) ל CAD
C$0.0038916
1 Victoria VR(VR) ל BDT
0.3430812
1 Victoria VR(VR) ל NGN
4.311921
1 Victoria VR(VR) ל COP
$11.3252892
1 Victoria VR(VR) ל ZAR
R.0.0495474
1 Victoria VR(VR) ל UAH
0.116889
1 Victoria VR(VR) ל VES
Bs0.3948
1 Victoria VR(VR) ל CLP
$2.71002
1 Victoria VR(VR) ל PKR
Rs0.7995264
1 Victoria VR(VR) ל KZT
1.5088128
1 Victoria VR(VR) ל THB
฿0.0914244
1 Victoria VR(VR) ל TWD
NT$0.0857844
1 Victoria VR(VR) ל AED
د.إ0.0103494
1 Victoria VR(VR) ל CHF
Fr0.002256
1 Victoria VR(VR) ל HKD
HK$0.0220242
1 Victoria VR(VR) ל AMD
֏1.0796088
1 Victoria VR(VR) ל MAD
.د.م0.02538
1 Victoria VR(VR) ל MXN
$0.0525366
1 Victoria VR(VR) ל SAR
ريال0.010575
1 Victoria VR(VR) ל PLN
0.0102648
1 Victoria VR(VR) ל RON
лв0.0121824
1 Victoria VR(VR) ל SEK
kr0.0268746
1 Victoria VR(VR) ל BGN
лв0.0047094
1 Victoria VR(VR) ל HUF
Ft0.9578694
1 Victoria VR(VR) ל CZK
0.05922
1 Victoria VR(VR) ל KWD
د.ك0.0008601
1 Victoria VR(VR) ל ILS
0.0094752
1 Victoria VR(VR) ל AOA
Kz2.5706274
1 Victoria VR(VR) ל BHD
.د.ب0.00106314
1 Victoria VR(VR) ל BMD
$0.00282
1 Victoria VR(VR) ל DKK
kr0.0179916
1 Victoria VR(VR) ל HNL
L0.0738276
1 Victoria VR(VR) ל MUR
0.1287048
1 Victoria VR(VR) ל NAD
$0.0494346
1 Victoria VR(VR) ל NOK
kr0.0284256
1 Victoria VR(VR) ל NZD
$0.004794
1 Victoria VR(VR) ל PAB
B/.0.00282
1 Victoria VR(VR) ל PGK
K0.0119004
1 Victoria VR(VR) ל QAR
ر.ق0.0102366
1 Victoria VR(VR) ל RSD
дин.0.2827614

למובן מעמיק יותר של Victoria VR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVictoria VR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Victoria VR

כמה שווה Victoria VR (VR) היום?
החי VRהמחיר ב USD הוא 0.00282 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VR ל USD?
המחיר הנוכחי של VR ל USD הוא $ 0.00282. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Victoria VR?
שווי השוק של VR הוא $ 17.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VR?
ההיצע במחזור של VR הוא 6.35B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VR?
‏‏VR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7117743741671182 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VR?
VR ‏‏רשם מחירATL של 0.002364555586871277 USD.
מהו נפח המסחר של VR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VR הוא $ 541.32K USD.
האם VR יעלה השנה?
VR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

