Somnium Space CUBEs סֵמֶל

Somnium Space CUBEs מחיר (CUBE)

לא רשום

1 CUBE ל USDמחיר חי:

$0.303986
-11.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Somnium Space CUBEs (CUBE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:00:24 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.300663
24 שעות נמוך
$ 0.345376
גבוה 24 שעות

$ 0.300663
$ 0.345376
$ 28.12
$ 0.03639773
+1.06%

-11.78%

-6.41%

-6.41%

Somnium Space CUBEs (CUBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.303986. במהלך 24 השעות האחרונות, CUBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.300663 לבין שיא של $ 0.345376, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03639773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUBE השתנה ב +1.06% במהלך השעה האחרונה, -11.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) מידע שוק

$ 4.51M
--
$ 12.18M
14.84M
40,054,278.79
שווי השוק הנוכחי של Somnium Space CUBEs הוא $ 4.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUBE הוא 14.84M, עם היצע כולל של 40054278.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18M.

Somnium Space CUBEs (CUBE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Somnium Space CUBEsל USDהיה $ -0.0405996088083616.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSomnium Space CUBEs ל USDהיה . $ -0.0110663975.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSomnium Space CUBEs ל USDהיה $ +0.0446409520.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Somnium Space CUBEsל USDהיה $ -0.00378772205157427.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0405996088083616-11.78%
30 ימים$ -0.0110663975-3.64%
60 ימים$ +0.0446409520+14.69%
90 ימים$ -0.00378772205157427-1.23%

מה זהSomnium Space CUBEs (CUBE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Somnium Space CUBEs (CUBE) משאב

האתר הרשמי

Somnium Space CUBEsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Somnium Space CUBEs (CUBE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Somnium Space CUBEs (CUBE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Somnium Space CUBEs.

בדוק את Somnium Space CUBEs תחזית המחיר עכשיו‏!

CUBE למטבעות מקומיים

Somnium Space CUBEs (CUBE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Somnium Space CUBEs (CUBE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUBE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Somnium Space CUBEs (CUBE)

כמה שווה Somnium Space CUBEs (CUBE) היום?
החי CUBEהמחיר ב USD הוא 0.303986 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUBE ל USD?
המחיר הנוכחי של CUBE ל USD הוא $ 0.303986. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Somnium Space CUBEs?
שווי השוק של CUBE הוא $ 4.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUBE?
ההיצע במחזור של CUBE הוא 14.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUBE?
‏‏CUBE השיג מחיר שיא (ATH) של 28.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUBE?
CUBE ‏‏רשם מחירATL של 0.03639773 USD.
מהו נפח המסחר של CUBE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUBE הוא -- USD.
האם CUBE יעלה השנה?
CUBE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUBE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.