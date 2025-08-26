Somnium Space CUBEs (CUBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.300663 גבוה 24 שעות $ 0.345376 שיא כל הזמנים $ 28.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03639773 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.06% שינוי מחיר (1D) -11.78% שינוי מחיר (7D) -6.41%

Somnium Space CUBEs (CUBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.303986. במהלך 24 השעות האחרונות, CUBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.300663 לבין שיא של $ 0.345376, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03639773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUBE השתנה ב +1.06% במהלך השעה האחרונה, -11.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.18M$ 12.18M $ 12.18M אספקת מחזור 14.84M 14.84M 14.84M אספקה כוללת 40,054,278.79 40,054,278.79 40,054,278.79

שווי השוק הנוכחי של Somnium Space CUBEs הוא $ 4.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUBE הוא 14.84M, עם היצע כולל של 40054278.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18M.