Cornucopias מחיר היום

מחיר Cornucopias (COPI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00179201, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPI ל USD הוא $ 0.00179201 לכל COPI.

Cornucopias כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,849,718, עם היצע במחזור של 1.03B COPI. ב‑24 השעות האחרונות, COPI סחר בין $ 0.00176393 (נמוך) ל $ 0.00186402 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.134868, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00148174.

ביצועים לטווח קצר, COPI נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו -0.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 604.45.

Cornucopias (COPI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M נפח (24 שעות) $ 604.45$ 604.45 $ 604.45 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M אספקת מחזור 1.03B 1.03B 1.03B אספקה כוללת 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cornucopias הוא $ 1.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 604.45. ההיצע במחזור של COPI הוא 1.03B, עם היצע כולל של 3840000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.88M.