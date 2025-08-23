Wilder World (WILD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3753. במהלך 24 השעות האחרונות, WILD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.37 לבין שיא של $ 0.4115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WILDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.604160676477258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07481866.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WILD השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wilder World (WILD) מידע שוק
$ 123.35M
$ 132.74K
$ 187.65M
328.67M
500,000,000
500,000,000
65.73%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Wilder World הוא $ 123.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 132.74K. ההיצע במחזור של WILD הוא 328.67M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.65M.
Wilder World (WILD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wilder Worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.032679
-8.01%
30 ימים
$ -0.0003
-0.08%
60 ימים
$ +0.2483
+195.51%
90 ימים
$ +0.1631
+76.86%
Wilder World שינוי מחיר היום
היום,WILD רשם שינוי של $ -0.032679 (-8.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wilder World שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-0.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wilder World שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WILD ראה שינוי של $ +0.2483 (+195.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wilder World שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1631 (+76.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wilder World (WILD)?
Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.
Wilder Worldתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wilder World (WILD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wilder World (WILD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wilder World.
הבנת הטוקנומיקה של Wilder World (WILD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WILD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
