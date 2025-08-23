עוד על WILD

Wilder World סֵמֶל

Wilder World מְחִיר(WILD)

1 WILD ל USDמחיר חי:

Wilder World (WILD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:53 (UTC+8)

Wilder World (WILD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.58%

-8.01%

-19.50%

-19.50%

Wilder World (WILD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3753. במהלך 24 השעות האחרונות, WILD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.37 לבין שיא של $ 0.4115, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WILDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.604160676477258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07481866.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WILD השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -8.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wilder World (WILD) מידע שוק

No.322

65.73%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Wilder World הוא $ 123.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 132.74K. ההיצע במחזור של WILD הוא 328.67M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 187.65M.

Wilder World (WILD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wilder Worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.032679-8.01%
30 ימים$ -0.0003-0.08%
60 ימים$ +0.2483+195.51%
90 ימים$ +0.1631+76.86%
Wilder World שינוי מחיר היום

היום,WILD רשם שינוי של $ -0.032679 (-8.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wilder World שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003 (-0.08%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wilder World שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WILD ראה שינוי של $ +0.2483 (+195.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wilder World שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1631 (+76.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wilder World (WILD)?

בדוק את Wilder World עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wilder Worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWILD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wilder Worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWilder World לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wilder Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wilder World (WILD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wilder World (WILD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wilder World.

בדוק את Wilder World תחזית המחיר עכשיו‏!

Wilder World (WILD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wilder World (WILD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WILD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wilder World (WILD)

מחפש איך לקנותWilder World? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wilder Worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WILD למטבעות מקומיים

1 Wilder World(WILD) ל VND
1 Wilder World(WILD) ל AUD
1 Wilder World(WILD) ל GBP
1 Wilder World(WILD) ל EUR
1 Wilder World(WILD) ל USD
1 Wilder World(WILD) ל MYR
1 Wilder World(WILD) ל TRY
1 Wilder World(WILD) ל JPY
1 Wilder World(WILD) ל ARS
1 Wilder World(WILD) ל RUB
1 Wilder World(WILD) ל INR
1 Wilder World(WILD) ל IDR
1 Wilder World(WILD) ל KRW
1 Wilder World(WILD) ל PHP
1 Wilder World(WILD) ל EGP
1 Wilder World(WILD) ל BRL
1 Wilder World(WILD) ל CAD
1 Wilder World(WILD) ל BDT
1 Wilder World(WILD) ל NGN
1 Wilder World(WILD) ל COP
1 Wilder World(WILD) ל ZAR
1 Wilder World(WILD) ל UAH
1 Wilder World(WILD) ל VES
1 Wilder World(WILD) ל CLP
1 Wilder World(WILD) ל PKR
1 Wilder World(WILD) ל KZT
1 Wilder World(WILD) ל THB
1 Wilder World(WILD) ל TWD
1 Wilder World(WILD) ל AED
1 Wilder World(WILD) ל CHF
1 Wilder World(WILD) ל HKD
1 Wilder World(WILD) ל AMD
1 Wilder World(WILD) ל MAD
1 Wilder World(WILD) ל MXN
1 Wilder World(WILD) ל SAR
1 Wilder World(WILD) ל PLN
1 Wilder World(WILD) ל RON
1 Wilder World(WILD) ל SEK
1 Wilder World(WILD) ל BGN
1 Wilder World(WILD) ל HUF
1 Wilder World(WILD) ל CZK
1 Wilder World(WILD) ל KWD
1 Wilder World(WILD) ל ILS
1 Wilder World(WILD) ל AOA
1 Wilder World(WILD) ל BHD
1 Wilder World(WILD) ל BMD
1 Wilder World(WILD) ל DKK
1 Wilder World(WILD) ל HNL
1 Wilder World(WILD) ל MUR
1 Wilder World(WILD) ל NAD
1 Wilder World(WILD) ל NOK
1 Wilder World(WILD) ל NZD
1 Wilder World(WILD) ל PAB
1 Wilder World(WILD) ל PGK
1 Wilder World(WILD) ל QAR
1 Wilder World(WILD) ל RSD
Wilder World מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wilder World, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWilder World הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wilder World

כמה שווה Wilder World (WILD) היום?
החי WILDהמחיר ב USD הוא 0.3753 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WILD ל USD?
המחיר הנוכחי של WILD ל USD הוא $ 0.3753. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wilder World?
שווי השוק של WILD הוא $ 123.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WILD?
ההיצע במחזור של WILD הוא 328.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WILD?
‏‏WILD השיג מחיר שיא (ATH) של 7.604160676477258 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WILD?
WILD ‏‏רשם מחירATL של 0.07481866 USD.
מהו נפח המסחר של WILD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WILD הוא $ 132.74K USD.
האם WILD יעלה השנה?
WILD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WILD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:12:53 (UTC+8)

Wilder World (WILD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

