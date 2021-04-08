BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

שֵׁםBOSON

דירוגNo.1076

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.21%

אספקת מחזור148,694,454.4901309

מקסימום היצע200,000,000

אספקה כוללת200,000,000

שיעור מחזור0.7434%

תאריך הנפקה2021-04-08 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים6.92578088,2021-04-09

המחיר הנמוך ביותר0.07523750110085164,2025-09-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואBoson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...