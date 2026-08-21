Adshares מחיר היום

מחיר Adshares (ADS) בזמן אמת היום הוא $ 0.454873, עם שינוי של 3.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADS ל USD הוא $ 0.454873 לכל ADS.

Adshares כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,627,016, עם היצע במחזור של 38.75M ADS. ב‑24 השעות האחרונות, ADS סחר בין $ 0.4391 (נמוך) ל $ 0.459964 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.72, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0102872.

ביצועים לטווח קצר, ADS נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו +14.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 869.49K.

Adshares (ADS) מידע שוק

שווי שוק $ 17.63M$ 17.63M $ 17.63M נפח (24 שעות) $ 869.49K$ 869.49K $ 869.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.63M$ 17.63M $ 17.63M אספקת מחזור 38.75M 38.75M 38.75M אספקה כוללת 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

שווי השוק הנוכחי של Adshares הוא $ 17.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 869.49K. ההיצע במחזור של ADS הוא 38.75M, עם היצע כולל של 38758203.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.63M.