Neos Credits סֵמֶל

Neos Credits מחיר (NCR)

לא רשום

1 NCR ל USDמחיר חי:

$0.0343429
$0.0343429$0.0343429
-0.50%1D
mexc
USD
Neos Credits (NCR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:03 (UTC+8)

Neos Credits (NCR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03376215
$ 0.03376215$ 0.03376215
24 שעות נמוך
$ 0.03483384
$ 0.03483384$ 0.03483384
גבוה 24 שעות

$ 0.03376215
$ 0.03376215$ 0.03376215

$ 0.03483384
$ 0.03483384$ 0.03483384

$ 9.42
$ 9.42$ 9.42

$ 0.02018704
$ 0.02018704$ 0.02018704

+0.45%

-0.55%

-0.96%

-0.96%

Neos Credits (NCR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0343429. במהלך 24 השעות האחרונות, NCR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03376215 לבין שיא של $ 0.03483384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02018704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCR השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neos Credits (NCR) מידע שוק

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

40.65M
40.65M 40.65M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neos Credits הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCR הוא 40.65M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.

Neos Credits (NCR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Neos Creditsל USDהיה $ -0.00019194174520361.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeos Credits ל USDהיה . $ -0.0003589004.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNeos Credits ל USDהיה $ -0.0052302897.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Neos Creditsל USDהיה $ -0.00032035764083517.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00019194174520361-0.55%
30 ימים$ -0.0003589004-1.04%
60 ימים$ -0.0052302897-15.22%
90 ימים$ -0.00032035764083517-0.92%

מה זהNeos Credits (NCR)

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

Neos Credits (NCR) משאב

האתר הרשמי

Neos Creditsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neos Credits (NCR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neos Credits (NCR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neos Credits.

בדוק את Neos Credits תחזית המחיר עכשיו‏!

NCR למטבעות מקומיים

Neos Credits (NCR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neos Credits (NCR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NCR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Neos Credits (NCR)

כמה שווה Neos Credits (NCR) היום?
החי NCRהמחיר ב USD הוא 0.0343429 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NCR ל USD?
המחיר הנוכחי של NCR ל USD הוא $ 0.0343429. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neos Credits?
שווי השוק של NCR הוא $ 1.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NCR?
ההיצע במחזור של NCR הוא 40.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NCR?
‏‏NCR השיג מחיר שיא (ATH) של 9.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NCR?
NCR ‏‏רשם מחירATL של 0.02018704 USD.
מהו נפח המסחר של NCR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NCR הוא -- USD.
האם NCR יעלה השנה?
NCR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NCR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.