Neos Credits (NCR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03376215 $ 0.03376215 $ 0.03376215 24 שעות נמוך $ 0.03483384 $ 0.03483384 $ 0.03483384 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03376215$ 0.03376215 $ 0.03376215 גבוה 24 שעות $ 0.03483384$ 0.03483384 $ 0.03483384 שיא כל הזמנים $ 9.42$ 9.42 $ 9.42 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02018704$ 0.02018704 $ 0.02018704 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -0.55% שינוי מחיר (7D) -0.96% שינוי מחיר (7D) -0.96%

Neos Credits (NCR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0343429. במהלך 24 השעות האחרונות, NCR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03376215 לבין שיא של $ 0.03483384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NCRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02018704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NCR השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neos Credits (NCR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 40.65M 40.65M 40.65M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neos Credits הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NCR הוא 40.65M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.