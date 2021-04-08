BOSON מחיר היום

מחיר BOSON (BOSON) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04204, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOSON ל ILS הוא ₪ 0.04204 לכל BOSON.

BOSON כרגע מדורג במקום #1062 לפי שווי שוק של ₪ 7.17M, עם היצע במחזור של 170.46M BOSON. ב‑24 השעות האחרונות, BOSON סחר בין ₪ 0.0278 (נמוך) ל ₪ 0.05721 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 20.2232801696, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0521116391720305528.

ביצועים לטווח קצר, BOSON נע ב -2.03% בשעה האחרונה ו +62.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 33.74K.

BOSON (BOSON) מידע שוק

דירוג No.1062 שווי שוק ₪ 7.17M₪ 7.17M ₪ 7.17M נפח (24 שעות) ₪ 33.74K₪ 33.74K ₪ 33.74K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 8.41M₪ 8.41M ₪ 8.41M אספקת מחזור 170.46M 170.46M 170.46M מקסימום היצע 200,000,000 200,000,000 200,000,000 אספקה כוללת 200,000,000 200,000,000 200,000,000 שיעור מחזור 85.23% תאריך הנפקה 2021-04-08 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של BOSON הוא ₪ 7.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 33.74K. ההיצע במחזור של BOSON הוא 170.46M, עם היצע כולל של 200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 8.41M.