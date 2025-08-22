מה זהVulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Vulcan Forged PYRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vulcan Forged PYR (PYR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vulcan Forged PYR (PYR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vulcan Forged PYR.

Vulcan Forged PYR (PYR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vulcan Forged PYR (PYR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vulcan Forged PYR (PYR)

מחפש איך לקנותVulcan Forged PYR? התהליך פשוט וללא בעיות!

PYR למטבעות מקומיים

Vulcan Forged PYR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Vulcan Forged PYR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vulcan Forged PYR כמה שווה Vulcan Forged PYR (PYR) היום? החי PYRהמחיר ב USD הוא 1.0186 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PYR ל USD? $ 1.0186 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PYR ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Vulcan Forged PYR? שווי השוק של PYR הוא $ 44.78M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PYR? ההיצע במחזור של PYR הוא 43.96M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PYR? ‏‏PYR השיג מחיר שיא (ATH) של 49.73695922655937 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PYR? PYR ‏‏רשם מחירATL של 0.7835812421276203 USD . מהו נפח המסחר של PYR? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PYR הוא $ 409.96K USD . האם PYR יעלה השנה? PYR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PYR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

