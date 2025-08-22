עוד על PYR

Vulcan Forged PYR סֵמֶל

Vulcan Forged PYR מְחִיר(PYR)

1 PYR ל USDמחיר חי:

$1.0192
$1.0192$1.0192
-3.42%1D
USD
Vulcan Forged PYR (PYR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:40 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.0135
$ 1.0135$ 1.0135
24 שעות נמוך
$ 1.0992
$ 1.0992$ 1.0992
גבוה 24 שעות

$ 1.0135
$ 1.0135$ 1.0135

$ 1.0992
$ 1.0992$ 1.0992

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

+0.29%

-3.42%

-2.62%

-2.62%

Vulcan Forged PYR (PYR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0186. במהלך 24 השעות האחרונות, PYR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0135 לבין שיא של $ 1.0992, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.73695922655937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7835812421276203.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYR השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vulcan Forged PYR (PYR) מידע שוק

No.607

$ 44.78M
$ 44.78M$ 44.78M

$ 409.96K
$ 409.96K$ 409.96K

$ 50.93M
$ 50.93M$ 50.93M

43.96M
43.96M 43.96M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

87.92%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Vulcan Forged PYR הוא $ 44.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 409.96K. ההיצע במחזור של PYR הוא 43.96M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.93M.

Vulcan Forged PYR (PYR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Vulcan Forged PYRהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.036091-3.42%
30 ימים$ -0.0361-3.43%
60 ימים$ +0.1461+16.74%
90 ימים$ -0.1558-13.27%
Vulcan Forged PYR שינוי מחיר היום

היום,PYR רשם שינוי של $ -0.036091 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0361 (-3.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PYR ראה שינוי של $ +0.1461 (+16.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1558 (-13.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vulcan Forged PYR (PYR)?

בדוק את Vulcan Forged PYR עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vulcan Forged PYRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPYR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vulcan Forged PYRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVulcan Forged PYR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Vulcan Forged PYRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vulcan Forged PYR (PYR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vulcan Forged PYR (PYR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vulcan Forged PYR.

בדוק את Vulcan Forged PYR תחזית המחיר עכשיו‏!

Vulcan Forged PYR (PYR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vulcan Forged PYR (PYR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Vulcan Forged PYR (PYR)

מחפש איך לקנותVulcan Forged PYR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vulcan Forged PYRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PYR למטבעות מקומיים

Vulcan Forged PYR מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Vulcan Forged PYR, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVulcan Forged PYR הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Vulcan Forged PYR

כמה שווה Vulcan Forged PYR (PYR) היום?
החי PYRהמחיר ב USD הוא 1.0186 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PYR ל USD?
המחיר הנוכחי של PYR ל USD הוא $ 1.0186. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vulcan Forged PYR?
שווי השוק של PYR הוא $ 44.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PYR?
ההיצע במחזור של PYR הוא 43.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PYR?
‏‏PYR השיג מחיר שיא (ATH) של 49.73695922655937 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PYR?
PYR ‏‏רשם מחירATL של 0.7835812421276203 USD.
מהו נפח המסחר של PYR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PYR הוא $ 409.96K USD.
האם PYR יעלה השנה?
PYR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PYR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:33:40 (UTC+8)

Vulcan Forged PYR (PYR) עדכונים חשובים מהתעשייה

