Vulcan Forged PYR (PYR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0186. במהלך 24 השעות האחרונות, PYR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0135 לבין שיא של $ 1.0992, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.73695922655937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7835812421276203.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYR השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Vulcan Forged PYR (PYR) מידע שוק
No.607
$ 44.78M
$ 44.78M$ 44.78M
$ 409.96K
$ 409.96K$ 409.96K
$ 50.93M
$ 50.93M$ 50.93M
43.96M
43.96M 43.96M
50,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
87.92%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Vulcan Forged PYR הוא $ 44.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 409.96K. ההיצע במחזור של PYR הוא 43.96M, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.93M.
Vulcan Forged PYR (PYR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Vulcan Forged PYRהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.036091
-3.42%
30 ימים
$ -0.0361
-3.43%
60 ימים
$ +0.1461
+16.74%
90 ימים
$ -0.1558
-13.27%
Vulcan Forged PYR שינוי מחיר היום
היום,PYR רשם שינוי של $ -0.036091 (-3.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0361 (-3.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PYR ראה שינוי של $ +0.1461 (+16.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Vulcan Forged PYR שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1558 (-13.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Vulcan Forged PYR (PYR)?
Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.
For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.
Vulcan Forged PYR זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Vulcan Forged PYRההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPYR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Vulcan Forged PYRאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVulcan Forged PYR לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Vulcan Forged PYRתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Vulcan Forged PYR (PYR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vulcan Forged PYR (PYR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vulcan Forged PYR.
הבנת הטוקנומיקה של Vulcan Forged PYR (PYR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PYR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Vulcan Forged PYR (PYR)
מחפש איך לקנותVulcan Forged PYR? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Vulcan Forged PYRב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.