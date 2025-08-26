PIXL (PIXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02291824 $ 0.02291824 $ 0.02291824 24 שעות נמוך $ 0.02582043 $ 0.02582043 $ 0.02582043 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02291824$ 0.02291824 $ 0.02291824 גבוה 24 שעות $ 0.02582043$ 0.02582043 $ 0.02582043 שיא כל הזמנים $ 0.164294$ 0.164294 $ 0.164294 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01738658$ 0.01738658 $ 0.01738658 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -9.61% שינוי מחיר (7D) -16.88% שינוי מחיר (7D) -16.88%

PIXL (PIXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02308356. במהלך 24 השעות האחרונות, PIXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02291824 לבין שיא של $ 0.02582043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01738658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIXL השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -9.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIXL (PIXL) מידע שוק

שווי שוק $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.49M$ 11.49M $ 11.49M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PIXL הוא $ 11.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIXL הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.49M.