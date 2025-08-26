עוד על PIXL

PIXL סֵמֶל

PIXL מחיר (PIXL)

לא רשום

1 PIXL ל USDמחיר חי:

$0.02293468
$0.02293468$0.02293468
-10.10%1D
mexc
USD
PIXL (PIXL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:39 (UTC+8)

PIXL (PIXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02291824
$ 0.02291824$ 0.02291824
24 שעות נמוך
$ 0.02582043
$ 0.02582043$ 0.02582043
גבוה 24 שעות

$ 0.02291824
$ 0.02291824$ 0.02291824

$ 0.02582043
$ 0.02582043$ 0.02582043

$ 0.164294
$ 0.164294$ 0.164294

$ 0.01738658
$ 0.01738658$ 0.01738658

+0.26%

-9.61%

-16.88%

-16.88%

PIXL (PIXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02308356. במהלך 24 השעות האחרונות, PIXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02291824 לבין שיא של $ 0.02582043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01738658.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIXL השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -9.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIXL (PIXL) מידע שוק

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

--
----

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PIXL הוא $ 11.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIXL הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.49M.

PIXL (PIXL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PIXLל USDהיה $ -0.00245523587438895.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIXL ל USDהיה . $ -0.0103695067.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIXL ל USDהיה $ -0.0052690695.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PIXLל USDהיה $ -0.02513517029415104.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00245523587438895-9.61%
30 ימים$ -0.0103695067-44.92%
60 ימים$ -0.0052690695-22.82%
90 ימים$ -0.02513517029415104-52.12%

מה זהPIXL (PIXL)

What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.

PIXLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PIXL (PIXL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PIXL (PIXL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PIXL.

בדוק את PIXL תחזית המחיר עכשיו‏!

PIXL למטבעות מקומיים

PIXL (PIXL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PIXL (PIXL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIXL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PIXL (PIXL)

כמה שווה PIXL (PIXL) היום?
החי PIXLהמחיר ב USD הוא 0.02308356 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIXL ל USD?
המחיר הנוכחי של PIXL ל USD הוא $ 0.02308356. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PIXL?
שווי השוק של PIXL הוא $ 11.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIXL?
ההיצע במחזור של PIXL הוא 500.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIXL?
‏‏PIXL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.164294 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIXL?
PIXL ‏‏רשם מחירATL של 0.01738658 USD.
מהו נפח המסחר של PIXL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIXL הוא -- USD.
האם PIXL יעלה השנה?
PIXL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIXL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:39 (UTC+8)

