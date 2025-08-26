PIXL מחיר (PIXL)
PIXL (PIXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02308356. במהלך 24 השעות האחרונות, PIXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02291824 לבין שיא של $ 0.02582043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.164294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01738658.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIXL השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -9.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PIXL הוא $ 11.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIXL הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.49M.
במהלך היום, השינוי במחיר של PIXLל USDהיה $ -0.00245523587438895.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIXL ל USDהיה . $ -0.0103695067.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPIXL ל USDהיה $ -0.0052690695.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PIXLל USDהיה $ -0.02513517029415104.
|הַיוֹם
|$ -0.00245523587438895
|-9.61%
|30 ימים
|$ -0.0103695067
|-44.92%
|60 ימים
|$ -0.0052690695
|-22.82%
|90 ימים
|$ -0.02513517029415104
|-52.12%
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
