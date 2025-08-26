Raini ($RAINI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00568487 $ 0.00568487 $ 0.00568487 24 שעות נמוך $ 0.0069654 $ 0.0069654 $ 0.0069654 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00568487$ 0.00568487 $ 0.00568487 גבוה 24 שעות $ 0.0069654$ 0.0069654 $ 0.0069654 שיא כל הזמנים $ 0.208815$ 0.208815 $ 0.208815 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) +16.84% שינוי מחיר (7D) +561.33% שינוי מחיר (7D) +561.33%

Raini ($RAINI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00667645. במהלך 24 השעות האחרונות, $RAINI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00568487 לבין שיא של $ 0.0069654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RAINIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.208815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RAINI השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, +16.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+561.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raini ($RAINI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M אספקת מחזור 486.36M 486.36M 486.36M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Raini הוא $ 3.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RAINI הוא 486.36M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.34M.