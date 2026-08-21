Star Atlas DAO מחיר היום

מחיר Star Atlas DAO (POLIS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01061667, עם שינוי של 11.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLIS ל USD הוא $ 0.01061667 לכל POLIS.

Star Atlas DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,113,328, עם היצע במחזור של 293.22M POLIS. ב‑24 השעות האחרונות, POLIS סחר בין $ 0.00947439 (נמוך) ל $ 0.01064697 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00796931.

ביצועים לטווח קצר, POLIS נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +16.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.19K.

Star Atlas DAO (POLIS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M נפח (24 שעות) $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M אספקת מחזור 293.22M 293.22M 293.22M אספקה כוללת 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Star Atlas DAO הוא $ 3.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.19K. ההיצע במחזור של POLIS הוא 293.22M, עם היצע כולל של 360000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.82M.