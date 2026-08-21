Hooked Protocol מחיר היום

מחיר Hooked Protocol (HOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0037749, עם שינוי של 3.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOOK ל USD הוא $ 0.0037749 לכל HOOK.

Hooked Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,086,198, עם היצע במחזור של 287.75M HOOK. ב‑24 השעות האחרונות, HOOK סחר בין $ 0.00359275 (נמוך) ל $ 0.00408866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00330639.

ביצועים לטווח קצר, HOOK נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +5.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.38K.

Hooked Protocol (HOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) $ 58.38K$ 58.38K $ 58.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M אספקת מחזור 287.75M 287.75M 287.75M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hooked Protocol הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.38K. ההיצע במחזור של HOOK הוא 287.75M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.89M.