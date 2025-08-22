עוד על ATLAS

ATLAS מידע על מחיר

ATLAS מסמך לבן

ATLAS אתר רשמי

ATLAS טוקניומיקה

ATLAS תחזית מחיר

ATLAS היסטוריה

ATLAS מדריך קנייה

ATLASממיר מטבעות לפיאט

ATLAS ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Star Atlas סֵמֶל

Star Atlas מְחִיר(ATLAS)

1 ATLAS ל USDמחיר חי:

$0.000947
$0.000947$0.000947
-3.95%1D
USD
Star Atlas (ATLAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:28:33 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000933
$ 0.000933$ 0.000933
24 שעות נמוך
$ 0.001014
$ 0.001014$ 0.001014
גבוה 24 שעות

$ 0.000933
$ 0.000933$ 0.000933

$ 0.001014
$ 0.001014$ 0.001014

$ 0.27733053
$ 0.27733053$ 0.27733053

$ 0.000804697759854435
$ 0.000804697759854435$ 0.000804697759854435

-0.22%

-3.95%

-1.26%

-1.26%

Star Atlas (ATLAS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000947. במהלך 24 השעות האחרונות, ATLAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000933 לבין שיא של $ 0.001014, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATLASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.27733053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000804697759854435.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATLAS השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -3.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Star Atlas (ATLAS) מידע שוק

No.890

$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M

$ 20.13K
$ 20.13K$ 20.13K

$ 34.09M
$ 34.09M$ 34.09M

20.43B
20.43B 20.43B

36,000,000,000
36,000,000,000 36,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של Star Atlas הוא $ 19.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.13K. ההיצע במחזור של ATLAS הוא 20.43B, עם היצע כולל של 36000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.09M.

Star Atlas (ATLAS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Star Atlasהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003894-3.95%
30 ימים$ -0.000133-12.32%
60 ימים$ +0.000061+6.88%
90 ימים$ -0.000328-25.73%
Star Atlas שינוי מחיר היום

היום,ATLAS רשם שינוי של $ -0.00003894 (-3.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Star Atlas שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000133 (-12.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Star Atlas שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ATLAS ראה שינוי של $ +0.000061 (+6.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Star Atlas שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000328 (-25.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Star Atlas (ATLAS)?

בדוק את Star Atlas עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStar Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Star Atlasההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקATLAS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Star Atlasאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStar Atlas לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Star Atlasתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Star Atlas (ATLAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Star Atlas (ATLAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Star Atlas.

בדוק את Star Atlas תחזית המחיר עכשיו‏!

Star Atlas (ATLAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Star Atlas (ATLAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATLAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Star Atlas (ATLAS)

מחפש איך לקנותStar Atlas? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Star Atlasב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ATLAS למטבעות מקומיים

1 Star Atlas(ATLAS) ל VND
24.920305
1 Star Atlas(ATLAS) ל AUD
A$0.00145838
1 Star Atlas(ATLAS) ל GBP
0.00070078
1 Star Atlas(ATLAS) ל EUR
0.00080495
1 Star Atlas(ATLAS) ל USD
$0.000947
1 Star Atlas(ATLAS) ל MYR
RM0.0039774
1 Star Atlas(ATLAS) ל TRY
0.038827
1 Star Atlas(ATLAS) ל JPY
¥0.139209
1 Star Atlas(ATLAS) ל ARS
ARS$1.250987
1 Star Atlas(ATLAS) ל RUB
0.07631873
1 Star Atlas(ATLAS) ל INR
0.08291932
1 Star Atlas(ATLAS) ל IDR
Rp15.27419141
1 Star Atlas(ATLAS) ל KRW
1.31345112
1 Star Atlas(ATLAS) ל PHP
0.05371384
1 Star Atlas(ATLAS) ל EGP
￡E.0.04591056
1 Star Atlas(ATLAS) ל BRL
R$0.00515168
1 Star Atlas(ATLAS) ל CAD
C$0.00130686
1 Star Atlas(ATLAS) ל BDT
0.11415138
1 Star Atlas(ATLAS) ל NGN
1.44579437
1 Star Atlas(ATLAS) ל COP
$3.788
1 Star Atlas(ATLAS) ל ZAR
R.0.01659144
1 Star Atlas(ATLAS) ל UAH
0.03878912
1 Star Atlas(ATLAS) ל VES
Bs0.13258
1 Star Atlas(ATLAS) ל CLP
$0.908173
1 Star Atlas(ATLAS) ל PKR
Rs0.26630587
1 Star Atlas(ATLAS) ל KZT
0.50452372
1 Star Atlas(ATLAS) ל THB
฿0.03072068
1 Star Atlas(ATLAS) ל TWD
NT$0.02884562
1 Star Atlas(ATLAS) ל AED
د.إ0.00347549
1 Star Atlas(ATLAS) ל CHF
Fr0.0007576
1 Star Atlas(ATLAS) ל HKD
HK$0.00739607
1 Star Atlas(ATLAS) ל AMD
֏0.35857208
1 Star Atlas(ATLAS) ל MAD
.د.م0.00849459
1 Star Atlas(ATLAS) ל MXN
$0.01765208
1 Star Atlas(ATLAS) ל SAR
ريال0.00355125
1 Star Atlas(ATLAS) ל PLN
0.00344708
1 Star Atlas(ATLAS) ל RON
лв0.00408157
1 Star Atlas(ATLAS) ל SEK
kr0.00901544
1 Star Atlas(ATLAS) ל BGN
лв0.00158149
1 Star Atlas(ATLAS) ל HUF
Ft0.32155385
1 Star Atlas(ATLAS) ל CZK
0.01986806
1 Star Atlas(ATLAS) ל KWD
د.ك0.000288835
1 Star Atlas(ATLAS) ל ILS
0.00319139
1 Star Atlas(ATLAS) ל AOA
Kz0.86325679
1 Star Atlas(ATLAS) ל BHD
.د.ب0.000357019
1 Star Atlas(ATLAS) ל BMD
$0.000947
1 Star Atlas(ATLAS) ל DKK
kr0.00603239
1 Star Atlas(ATLAS) ל HNL
L0.02455571
1 Star Atlas(ATLAS) ל MUR
0.04322108
1 Star Atlas(ATLAS) ל NAD
$0.01655356
1 Star Atlas(ATLAS) ל NOK
kr0.0095647
1 Star Atlas(ATLAS) ל NZD
$0.0016099
1 Star Atlas(ATLAS) ל PAB
B/.0.000947
1 Star Atlas(ATLAS) ל PGK
K0.00395846
1 Star Atlas(ATLAS) ל QAR
ر.ق0.00341867
1 Star Atlas(ATLAS) ל RSD
дин.0.09484205

Star Atlas מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Star Atlas, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStar Atlas הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Star Atlas

כמה שווה Star Atlas (ATLAS) היום?
החי ATLASהמחיר ב USD הוא 0.000947 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATLAS ל USD?
המחיר הנוכחי של ATLAS ל USD הוא $ 0.000947. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Star Atlas?
שווי השוק של ATLAS הוא $ 19.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATLAS?
ההיצע במחזור של ATLAS הוא 20.43B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATLAS?
‏‏ATLAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.27733053 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATLAS?
ATLAS ‏‏רשם מחירATL של 0.000804697759854435 USD.
מהו נפח המסחר של ATLAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATLAS הוא $ 20.13K USD.
האם ATLAS יעלה השנה?
ATLAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATLAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:28:33 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ATLAS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ATLAS
ATLAS
USD
USD

1 ATLAS = 0.000947 USD

מסחרATLAS

USDTATLAS
$0.000947
$0.000947$0.000947
-3.95%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד