BlockchainSpace (GUILD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00609967 $ 0.00609967 $ 0.00609967 24 שעות נמוך $ 0.00655505 $ 0.00655505 $ 0.00655505 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00609967$ 0.00609967 $ 0.00609967 גבוה 24 שעות $ 0.00655505$ 0.00655505 $ 0.00655505 שיא כל הזמנים $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -2.95% שינוי מחיר (7D) -5.34% שינוי מחיר (7D) -5.34%

BlockchainSpace (GUILD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00610301. במהלך 24 השעות האחרונות, GUILD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00609967 לבין שיא של $ 0.00655505, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GUILDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GUILD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockchainSpace (GUILD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M אספקת מחזור 455.49M 455.49M 455.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockchainSpace הוא $ 2.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GUILD הוא 455.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.10M.