Atari (ATRI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.781174 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.90% שינוי מחיר (1D) -15.67% שינוי מחיר (7D) -34.25%

Atari (ATRI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATRI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATRIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.781174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATRI השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, -15.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atari (ATRI) מידע שוק

שווי שוק $ 411.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 540.00K אספקת מחזור 1.51B אספקה כוללת 1,975,082,183.0

שווי השוק הנוכחי של Atari הוא $ 411.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATRI הוא 1.51B, עם היצע כולל של 1975082183.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 540.00K.