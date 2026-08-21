StarLink מחיר היום

מחיר StarLink (STARL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STARL ל USD הוא $ 0 לכל STARL.

StarLink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,399,956, עם היצע במחזור של 9.98T STARL. ב‑24 השעות האחרונות, STARL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STARL נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +26.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

StarLink (STARL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור 9.98T 9.98T 9.98T אספקה כוללת 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StarLink הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARL הוא 9.98T, עם היצע כולל של 10000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.