UFO Gaming מחיר היום

מחיר UFO Gaming (UFO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 15.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UFO ל USD הוא -- לכל UFO.

UFO Gaming כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,195,549, עם היצע במחזור של 25.76T UFO. ב‑24 השעות האחרונות, UFO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005569, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, UFO נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -23.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UFO Gaming (UFO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 25.76T 25.76T 25.76T אספקה כוללת 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

שווי השוק הנוכחי של UFO Gaming הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UFO הוא 25.76T, עם היצע כולל של 25757575757575.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.