Aavegotchi מחיר היום

מחיר Aavegotchi (GHST) בזמן אמת היום הוא $ 0.0446471, עם שינוי של 2.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GHST ל USD הוא $ 0.0446471 לכל GHST.

Aavegotchi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,355,011, עם היצע במחזור של 52.75M GHST. ב‑24 השעות האחרונות, GHST סחר בין $ 0.0435023 (נמוך) ל $ 0.04469516 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04214868.

ביצועים לטווח קצר, GHST נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו +4.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.77K.

Aavegotchi (GHST) מידע שוק

שווי שוק $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M נפח (24 שעות) $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M אספקת מחזור 52.75M 52.75M 52.75M אספקה כוללת 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

שווי השוק הנוכחי של Aavegotchi הוא $ 2.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.77K. ההיצע במחזור של GHST הוא 52.75M, עם היצע כולל של 52747802.71425598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.36M.