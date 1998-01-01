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โทเค็น ระบบนิเวศ Solana ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Solana เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,065.05
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.98
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.05
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.332
-0.03%
+0.03%
+0.21%
$ 31.46B
$ 7.72M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.63
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06987
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
-0.01%
-0.03%
+0.02%
$ 10.58B
$ 58.67K
10
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.32
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
11
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,080.32
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1773
-0.39%
+0.28%
-7.56%
$ 6.49B
$ 10.93M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.46
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,010
-0.07%
0.00%
-1.44%
$ 6.14B
$ 103.48M
15
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
16
USD1
USD1
USD1
$ 1.0001
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
17
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09518
+0.12%
-3.40%
-1.81%
$ 3.70B
$ 3.50M
18
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.345
-0.07%
-0.59%
+1.82%
$ 3.61B
$ 336.17K
19
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 141.03M
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
22
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
23
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.331
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
24
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004444
-0.13%
-1.78%
-1.13%
$ 2.64B
$ 98.73B
25
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.16
-0.06%
-0.01%
-1.58%
$ 2.18B
$ 2.83K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
27
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.302
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
28
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06005
+0.35%
+5.79%
+9.65%
$ 1.91B
$ 2.29M
29
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14469
+0.16%
+2.50%
+4.17%
$ 1.50B
$ 75.03K
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
31
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.6
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
32
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7639
-0.07%
-0.35%
-5.51%
$ 1.29B
$ 657.45K
33
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002576
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
34
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.36M
35
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.16
+0.04%
-0.00%
-1.43%
$ 968.57M
$ 185.49M
36
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.17M
--
37
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.38628
+1.29%
+24.91%
+99.23%
$ 835.95M
$ 3.26M
38
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08313
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
39
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.61
0.00%
-0.00%
-1.10%
$ 765.54M
$ 2.16M
40
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.62
0.00%
-0.00%
-1.44%
$ 764.42M
$ 203.47K
41
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.34
0.00%
-0.00%
-1.34%
$ 751.37M
$ 6.24M
42
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07869
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
43
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
44
Render
Render
RENDER
$ 1.265
+0.16%
+0.39%
-1.55%
$ 659.84M
$ 102.21K
45
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,328
-0.04%
0.00%
-1.41%
$ 649.33M
$ 2.05M
46
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1682
-0.12%
+0.48%
-6.91%
$ 559.47M
$ 702.45K
47
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 551.02M
$ 948.23K
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,042
-0.09%
+0.01%
-0.83%
$ 533.63M
$ 3.81K
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.454
-0.14%
+1.25%
+0.28%
$ 511.96M
$ 267.31K
50
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Solana คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Solana เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3,017 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1979.91B
โทเค็น ระบบนิเวศ Solana ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Solana ที่ติดตามบน MEXC นั้น DARK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 241.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Solana กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3,017 ระบบนิเวศ Solana ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Solana ยอดนิยม รวมถึง BTC, ETH, USDT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Solana คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Solana ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1979.91B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Solana นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง