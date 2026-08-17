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ราคาปัจจุบัน Function FBTC วันนี้ คือ 63,001 USD มูลค่าตลาด FBTC เท่ากับ 533,297,742 USD ติดตามการอัปเดตราคา FBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Function FBTC วันนี้ คือ 63,001 USD มูลค่าตลาด FBTC เท่ากับ 533,297,742 USD ติดตามการอัปเดตราคา FBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Function FBTC ราคา (FBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FBTC เป็น USD

$62,819
$62,819$62,819
+0.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Function FBTC (FBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:03:54 (UTC+8)

ราคา Function FBTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Function FBTC (FBTC) วันนี้ $ 63,001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FBTC เป็น USD คือ $ 63,001 ต่อ FBTC.

Function FBTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 533,297,742 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.46K FBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FBTC เทรดระหว่าง $ 62,653 (ต่ำ) กับ $ 63,315 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 127,954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 11,469.83

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FBTC เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.81K.

Function FBTC (FBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 533.30M
$ 533.30M$ 533.30M

$ 3.81K
$ 3.81K$ 3.81K

$ 533.30M
$ 533.30M$ 533.30M

8.46K
8.46K 8.46K

8,464.64343425
8,464.64343425 8,464.64343425

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Function FBTC คือ $ 533.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.81K อุปทานหมุนเวียนของ FBTC คือ 8.46K โดยมีอุปทานรวมที่ 8464.64343425 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 533.30M

ประวัติราคา Function FBTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 62,653
$ 62,653$ 62,653
ต่ำสุด 24h
$ 63,315
$ 63,315$ 63,315
สูงสุด 24h

$ 62,653
$ 62,653$ 62,653

$ 63,315
$ 63,315$ 63,315

$ 127,954
$ 127,954$ 127,954

$ 11,469.83
$ 11,469.83$ 11,469.83

-0.12%

+0.52%

-2.68%

-2.68%

ประวัติราคา Function FBTC (FBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ +327.74
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ -497.9410037000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,858.1199935000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.07360520205

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +327.74+0.52%
30 วัน$ -497.9410037000-0.79%
60 วัน$ -1,858.1199935000-2.94%
90 วัน$ +0.07360520205+0.00%

การคาดการณ์ราคา Function FBTC

การคาดการณ์ราคา Function FBTC (FBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Function FBTC (FBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Function FBTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Function FBTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Function FBTC

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Function FBTC (FBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemCrypto-Backed TokensBase Ecosystem

เกี่ยวกับ Function FBTC

ฟังก์ชันนี้กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทำให้บิทคอยน์มีประสิทธิผล โดยปลดล็อกผลตอบแทน สภาพคล่อง และประสิทธิภาพของเงินทุนสำหรับผู้ถือครองทั้งในวงการ DeFi และการเงินแบบดั้งเดิม FBTC แปลงบิทคอยน์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำงานได้จริง
FBTC เป็นสินทรัพย์ผลตอบแทนจากบิทคอยน์แบบโอเพ่นเชนแห่งแรก ซึ่งช่วยให้ผู้ถือครอง BTC สามารถเข้าร่วมกลยุทธ์ผลตอบแทนที่มีโครงสร้าง มีการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการโดยอัตโนมัติได้ FBTC ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มจำนวนในอัตรา 1:1 กับ BTC โดยรายชื่อที่อยู่ของบัญชีสำรองบิทคอยน์นั้นเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา FBTC ผสมผสานความปลอดภัยของทุนสำรองบิทคอยน์เข้ากับความยืดหยุ่นของสัญญาอัจฉริยะ สร้างสะพานเชื่อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายบิทคอยน์กับโปรโตคอล DeFi สมัยใหม่
FBTC ช่วยเปลี่ยน BTC ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ใช้งานได้จริงและมีผลิตภาพ วัตถุประสงค์หลักของ FBTC คือการนำสภาพคล่องของบิทคอยน์แบบดั้งเดิมเข้าสู่วงการ DeFi โดยช่วยให้ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถเข้าถึงกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนหลากหลายประเภทได้ โดยไม่จำเป็นต้องขาย BTC ออกไป สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ BTC เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ถือครองสามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของตนได้อีกด้วย ทำให้ FBTC กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขยายศักยภาพของบิทคอยน์ในระบบนิเวศ DeFi

ราคาปัจจุบันของ Function FBTC คือเท่าไร?

Function FBTC (FBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2034766.77581829374000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Function FBTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem FBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ FBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Function FBTC มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 8464.64343425 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ FBTC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Function FBTC ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿17224115919.43804469508000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Function FBTC มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Function FBTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem FBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Function FBTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:03:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Function FBTC (FBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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