Function FBTC ราคา (FBTC)
ราคาปัจจุบัน Function FBTC (FBTC) วันนี้ $ 63,001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FBTC เป็น USD คือ $ 63,001 ต่อ FBTC.
Function FBTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 533,297,742 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.46K FBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FBTC เทรดระหว่าง $ 62,653 (ต่ำ) กับ $ 63,315 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 127,954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 11,469.83
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FBTC เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.81K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Function FBTC คือ $ 533.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.81K อุปทานหมุนเวียนของ FBTC คือ 8.46K โดยมีอุปทานรวมที่ 8464.64343425 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 533.30M
-0.12%
+0.52%
-2.68%
-2.68%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ +327.74
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ -497.9410037000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,858.1199935000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Function FBTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.07360520205
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +327.74
|+0.52%
|30 วัน
|$ -497.9410037000
|-0.79%
|60 วัน
|$ -1,858.1199935000
|-2.94%
|90 วัน
|$ +0.07360520205
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Function FBTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ฟังก์ชันนี้กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทำให้บิทคอยน์มีประสิทธิผล โดยปลดล็อกผลตอบแทน สภาพคล่อง และประสิทธิภาพของเงินทุนสำหรับผู้ถือครองทั้งในวงการ DeFi และการเงินแบบดั้งเดิม FBTC แปลงบิทคอยน์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำงานได้จริง
FBTC เป็นสินทรัพย์ผลตอบแทนจากบิทคอยน์แบบโอเพ่นเชนแห่งแรก ซึ่งช่วยให้ผู้ถือครอง BTC สามารถเข้าร่วมกลยุทธ์ผลตอบแทนที่มีโครงสร้าง มีการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการโดยอัตโนมัติได้ FBTC ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มจำนวนในอัตรา 1:1 กับ BTC โดยรายชื่อที่อยู่ของบัญชีสำรองบิทคอยน์นั้นเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา FBTC ผสมผสานความปลอดภัยของทุนสำรองบิทคอยน์เข้ากับความยืดหยุ่นของสัญญาอัจฉริยะ สร้างสะพานเชื่อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายบิทคอยน์กับโปรโตคอล DeFi สมัยใหม่
FBTC ช่วยเปลี่ยน BTC ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ใช้งานได้จริงและมีผลิตภาพ วัตถุประสงค์หลักของ FBTC คือการนำสภาพคล่องของบิทคอยน์แบบดั้งเดิมเข้าสู่วงการ DeFi โดยช่วยให้ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถเข้าถึงกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนหลากหลายประเภทได้ โดยไม่จำเป็นต้องขาย BTC ออกไป สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ BTC เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ถือครองสามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของตนได้อีกด้วย ทำให้ FBTC กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขยายศักยภาพของบิทคอยน์ในระบบนิเวศ DeFi
ราคาปัจจุบันของ Function FBTC คือเท่าไร?
Function FBTC (FBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2034766.77581829374000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
Function FBTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem FBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ FBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Function FBTC มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 8464.64343425 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ FBTC คือเท่าไร?
ปัจจุบัน Function FBTC ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿17224115919.43804469508000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Function FBTC มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
Function FBTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem FBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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