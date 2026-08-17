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ราคาปัจจุบัน Wrapped SOL วันนี้ คือ 75.44 USD มูลค่าตลาด WSOL เท่ากับ 973,454,102 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped SOL วันนี้ คือ 75.44 USD มูลค่าตลาด WSOL เท่ากับ 973,454,102 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped SOL ราคา (WSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSOL เป็น USD

$75.4
$75.4$75.4
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped SOL (WSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:15 (UTC+8)

ราคา Wrapped SOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped SOL (WSOL) วันนี้ $ 75.44, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSOL เป็น USD คือ $ 75.44 ต่อ WSOL.

Wrapped SOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 973,454,102 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.90M WSOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSOL เทรดระหว่าง $ 74.16 (ต่ำ) กับ $ 75.58 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 290.3 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 8.11

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSOL เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 277.21M.

Wrapped SOL (WSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 973.45M
$ 973.45M$ 973.45M

$ 277.21M
$ 277.21M$ 277.21M

$ 973.45M
$ 973.45M$ 973.45M

12.90M
12.90M 12.90M

12,903,533.0318075
12,903,533.0318075 12,903,533.0318075

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped SOL คือ $ 973.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 277.21M อุปทานหมุนเวียนของ WSOL คือ 12.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 12903533.0318075 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 973.45M

ประวัติราคา Wrapped SOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 74.16
$ 74.16$ 74.16
ต่ำสุด 24h
$ 75.58
$ 75.58$ 75.58
สูงสุด 24h

$ 74.16
$ 74.16$ 74.16

$ 75.58
$ 75.58$ 75.58

$ 290.3
$ 290.3$ 290.3

$ 8.11
$ 8.11$ 8.11

-0.06%

+0.11%

-1.40%

-1.40%

ประวัติราคา Wrapped SOL (WSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.079821
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ +0.3401061520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ +4.6262071200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.00922477267356

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.079821+0.11%
30 วัน$ +0.3401061520+0.45%
60 วัน$ +4.6262071200+6.13%
90 วัน$ -0.00922477267356-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped SOL

การคาดการณ์ราคา Wrapped SOL (WSOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSOL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped SOL (WSOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped SOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped SOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped SOL

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เกี่ยวกับ Wrapped SOL

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Wrapped SOL คือเท่าไร?

Wrapped SOL (WSOL) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿2436.3674558772592000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Wrapped SOL ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย WSOL แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Wrapped SOL ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Wrapped SOL อยู่ในอันดับที่ #-- ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿31438121605.28926268236000 ซึ่งทำให้ Wrapped SOL อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ WSOL?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 12903533.0318075 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Wrapped SOL เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿2395.0293018008688000 จนถึง ฿2440.8888164793644000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Wrapped SOL เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem อื่นๆ WSOL ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped SOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped SOL (WSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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