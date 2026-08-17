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ราคาปัจจุบัน Lombard BTC วันนี้ คือ 63,064 USD มูลค่าตลาด LBTC เท่ากับ 646,462,484 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lombard BTC วันนี้ คือ 63,064 USD มูลค่าตลาด LBTC เท่ากับ 646,462,484 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lombard BTC ราคา (LBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LBTC เป็น USD

$63,085
$63,085$63,085
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lombard BTC (LBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:58:02 (UTC+8)

ราคา Lombard BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lombard BTC (LBTC) วันนี้ $ 63,064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LBTC เป็น USD คือ $ 63,064 ต่อ LBTC.

Lombard BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 646,462,484 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.25K LBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LBTC เทรดระหว่าง $ 62,962 (ต่ำ) กับ $ 63,585 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 125,812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 52,119

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LBTC เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.89M.

Lombard BTC (LBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 646.46M
$ 646.46M$ 646.46M

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 646.46M
$ 646.46M$ 646.46M

10.25K
10.25K 10.25K

10,252.49201008
10,252.49201008 10,252.49201008

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lombard BTC คือ $ 646.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.89M อุปทานหมุนเวียนของ LBTC คือ 10.25K โดยมีอุปทานรวมที่ 10252.49201008 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 646.46M

ประวัติราคา Lombard BTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 62,962
$ 62,962$ 62,962
ต่ำสุด 24h
$ 63,585
$ 63,585$ 63,585
สูงสุด 24h

$ 62,962
$ 62,962$ 62,962

$ 63,585
$ 63,585$ 63,585

$ 125,812
$ 125,812$ 125,812

$ 52,119
$ 52,119$ 52,119

-0.09%

-0.42%

-3.36%

-3.36%

ประวัติราคา Lombard BTC (LBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -272.0346286042477
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,113.0985192000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,387.2944848000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.41763343181

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -272.0346286042477-0.42%
30 วัน$ -1,113.0985192000-1.76%
60 วัน$ -1,387.2944848000-2.19%
90 วัน$ +0.41763343181+0.00%

การคาดการณ์ราคา Lombard BTC

การคาดการณ์ราคา Lombard BTC (LBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lombard BTC (LBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lombard BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lombard BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lombard BTC

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เกี่ยวกับ Lombard BTC

ราคาปัจจุบันของ Lombard BTC คือเท่าไร?

Lombard BTC (LBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2036618.01282836960000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Lombard BTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,Restaking,Berachain Ecosystem,Liquid Restaking Tokens,Sonic Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Swellchain Ecosystem,Corn Ecosystem,Liquid Staked BTC,Movement Ecosystem,Katana Ecosystem,TAC Ecosystem,Stable Ecosystem,Base Native LBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ LBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Lombard BTC มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 10252.49201008 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ LBTC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Lombard BTC ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿20877158751.93726495760000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Lombard BTC มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Lombard BTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,Restaking,Berachain Ecosystem,Liquid Restaking Tokens,Sonic Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Swellchain Ecosystem,Corn Ecosystem,Liquid Staked BTC,Movement Ecosystem,Katana Ecosystem,TAC Ecosystem,Stable Ecosystem,Base Native LBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lombard BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:58:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lombard BTC (LBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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