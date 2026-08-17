Lombard BTC ราคา (LBTC)
ราคาปัจจุบัน Lombard BTC (LBTC) วันนี้ $ 63,064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LBTC เป็น USD คือ $ 63,064 ต่อ LBTC.
Lombard BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 646,462,484 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.25K LBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LBTC เทรดระหว่าง $ 62,962 (ต่ำ) กับ $ 63,585 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 125,812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 52,119
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LBTC เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.89M.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lombard BTC คือ $ 646.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.89M อุปทานหมุนเวียนของ LBTC คือ 10.25K โดยมีอุปทานรวมที่ 10252.49201008 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 646.46M
-0.09%
-0.42%
-3.36%
-3.36%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -272.0346286042477
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,113.0985192000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,387.2944848000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lombard BTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.41763343181
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -272.0346286042477
|-0.42%
|30 วัน
|$ -1,113.0985192000
|-1.76%
|60 วัน
|$ -1,387.2944848000
|-2.19%
|90 วัน
|$ +0.41763343181
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Lombard BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Lombard BTC คือเท่าไร?
Lombard BTC (LBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2036618.01282836960000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
Lombard BTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,Restaking,Berachain Ecosystem,Liquid Restaking Tokens,Sonic Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Swellchain Ecosystem,Corn Ecosystem,Liquid Staked BTC,Movement Ecosystem,Katana Ecosystem,TAC Ecosystem,Stable Ecosystem,Base Native LBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ LBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Lombard BTC มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 10252.49201008 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ LBTC คือเท่าไร?
ปัจจุบัน Lombard BTC ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿20877158751.93726495760000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Lombard BTC มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
Lombard BTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Starknet Ecosystem,Restaking,Berachain Ecosystem,Liquid Restaking Tokens,Sonic Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Swellchain Ecosystem,Corn Ecosystem,Liquid Staked BTC,Movement Ecosystem,Katana Ecosystem,TAC Ecosystem,Stable Ecosystem,Base Native LBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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