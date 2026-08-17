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ราคาปัจจุบัน Hastra PRIME วันนี้ คือ 1.054 USD มูลค่าตลาด PRIME เท่ากับ 551,363,938 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRIME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hastra PRIME วันนี้ คือ 1.054 USD มูลค่าตลาด PRIME เท่ากับ 551,363,938 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRIME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hastra PRIME ราคา (PRIME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PRIME เป็น USD

$1.054
$1.054$1.054
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hastra PRIME (PRIME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:37:35 (UTC+8)

ราคา Hastra PRIME วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hastra PRIME (PRIME) วันนี้ $ 1.054, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PRIME เป็น USD คือ $ 1.054 ต่อ PRIME.

Hastra PRIME มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 551,363,938 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 523.09M PRIME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PRIME เทรดระหว่าง $ 1.053 (ต่ำ) กับ $ 1.054 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.5 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.992801

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PRIME เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 961.29K.

Hastra PRIME (PRIME) ข้อมูลการตลาด

$ 551.36M
$ 551.36M$ 551.36M

$ 961.29K
$ 961.29K$ 961.29K

$ 552.01M
$ 552.01M$ 552.01M

523.09M
523.09M 523.09M

523,697,195.265398
523,697,195.265398 523,697,195.265398

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hastra PRIME คือ $ 551.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 961.29K อุปทานหมุนเวียนของ PRIME คือ 523.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 523697195.265398 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 552.01M

ประวัติราคา Hastra PRIME USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
ต่ำสุด 24h
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054
สูงสุด 24h

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.992801
$ 0.992801$ 0.992801

+0.00%

-0.00%

+0.16%

+0.16%

ประวัติราคา Hastra PRIME (PRIME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra PRIME เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra PRIME เป็น USD เท่ากับ $ +0.0059055620
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra PRIME เป็น USD เท่ากับ $ +0.0119339150
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hastra PRIME เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000648021622028

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.0059055620+0.56%
60 วัน$ +0.0119339150+1.13%
90 วัน$ -0.0000648021622028-0.00%

การคาดการณ์ราคา Hastra PRIME

การคาดการณ์ราคา Hastra PRIME (PRIME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PRIME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hastra PRIME (PRIME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hastra PRIME อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hastra PRIME จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PRIME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hastra PRIME

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เกี่ยวกับ Hastra PRIME

มูลค่าปัจจุบันของ Hastra PRIME วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Hastra PRIME เทรดที่ราคา ฿34.04143079812196000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ PRIME มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Hastra PRIME มีสภาพคล่องอย่างไร?

Hastra PRIME มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ PRIME เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿34.00913342544822000 ถึง ฿34.04143079812196000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ PRIME ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Hastra PRIME อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ PRIME อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hastra PRIME

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:37:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hastra PRIME (PRIME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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