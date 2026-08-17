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ราคาปัจจุบัน Invesco Short Duration US Government Securities Fund วันนี้ คือ 11.18 USD มูลค่าตลาด USTB เท่ากับ 958,164,751 USD ติดตามการอัปเดตราคา USTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Invesco Short Duration US Government Securities Fund วันนี้ คือ 11.18 USD มูลค่าตลาด USTB เท่ากับ 958,164,751 USD ติดตามการอัปเดตราคา USTB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Invesco Short Duration US Government Securities Fund ราคา (USTB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USTB เป็น USD

$11.18
$11.18$11.18
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:09:42 (UTC+8)

ราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) วันนี้ $ 11.18, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USTB เป็น USD คือ $ 11.18 ต่อ USTB.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 958,164,751 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 85.72M USTB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USTB เทรดระหว่าง $ 11.18 (ต่ำ) กับ $ 11.18 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 11.18 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 10.29

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USTB เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) ข้อมูลการตลาด

$ 958.16M
$ 958.16M$ 958.16M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 958.16M
$ 958.16M$ 958.16M

85.72M
85.72M 85.72M

85,720,732.990293
85,720,732.990293 85,720,732.990293

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund คือ $ 958.16M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ USTB คือ 85.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 85720732.990293 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 958.16M

ประวัติราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 11.18
$ 11.18$ 11.18
ต่ำสุด 24h
$ 11.18
$ 11.18$ 11.18
สูงสุด 24h

$ 11.18
$ 11.18$ 11.18

$ 11.18
$ 11.18$ 11.18

$ 11.18
$ 11.18$ 11.18

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

0.00%

0.00%

+0.07%

+0.07%

ประวัติราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0298975560
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0612697540
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.002252

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0298975560+0.27%
60 วัน$ +0.0612697540+0.55%
90 วัน$ +0.002252+0.00%

การคาดการณ์ราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund

การคาดการณ์ราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USTB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USTB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Invesco Short Duration US Government Securities Fund

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Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Invesco Short Duration US Government Securities Fund

ราคาปัจจุบันของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund คือเท่าไร?

ราคาสดของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) คือ ฿361.0520960202520000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Invesco Short Duration US Government Securities Fund ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Invesco Short Duration US Government Securities Fund อยู่ในอันดับที่ #69 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿30943416071.67020112140000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USTB มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USTB คือ 85720732.990293 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Invesco Short Duration US Government Securities Fund เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿361.0520960202520000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿361.0520960202520000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Invesco Short Duration US Government Securities Fund ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Invesco Short Duration US Government Securities Fund เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿361.0520960202520000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿332.3100239757060000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ USTB ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Invesco Short Duration US Government Securities Fund?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Plume Network Ecosystem,Superstate Ecosystem,Tokenized Treasuries การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Invesco Short Duration US Government Securities Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:09:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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