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برترین توکن‌ های اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49153
-0.60%
+2.42%
-5.70%
$ 494.61M
$ 127.59K
2
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0877
0.00%
+1.15%
-6.60%
$ 65.76M
$ 1.14K
3
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03064
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
4
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008483
+0.57%
+3.21%
-0.73%
$ 50.81M
$ 16.12M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3446
+0.03%
+0.97%
+2.26%
$ 35.89M
$ 166.18K
6
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.033342
+2.76%
+12.03%
-80.89%
$ 29.36M
$ 48.98M
7
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02128
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.0308
-0.29%
-6.28%
-14.05%
$ 22.71M
$ 3.87M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01573
+1.02%
-1.12%
-19.18%
$ 15.32M
$ 4.47M
10
Test
Test
TST
$ 0.014132
0.00%
-1.02%
-33.36%
$ 13.36M
$ 8.20M
11
4
4
4
$ 0.010362
+0.58%
+0.87%
-24.06%
$ 10.49M
$ 13.89M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0.00432809
+0.03%
-0.01%
+0.50%
$ 4.33M
$ 456.26K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0.00250375
-0.05%
-0.00%
+1.52%
$ 2.50M
$ 2.23K
14
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001914
+0.78%
-4.96%
-13.00%
$ 1.93M
$ 13.81M
15
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0.00187672
0.00%
--
+2.16%
$ 1.88M
$ 2.76
16
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
17
Palu
Palu
PALU
$ 0.00137312
-1.11%
-0.02%
+0.65%
$ 1.37M
$ 390.99K
18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0.00121705
-0.58%
+0.01%
-3.81%
$ 1.15M
$ 29.57K
19
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00080272
-0.13%
+0.01%
-7.85%
$ 802.27K
$ 49.87K
20
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00082208
-0.04%
-0.01%
-15.94%
$ 750.14K
$ 3.02K
21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0.0006424
0.00%
+0.01%
+0.91%
$ 642.39K
$ 1.50M
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014575
-0.23%
-1.32%
-3.16%
$ 542.66K
$ 1.98M
23
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00048529
+0.96%
-0.03%
-9.16%
$ 485.49K
$ 1.04M
24
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00038418
+0.09%
+0.03%
-5.69%
$ 384.16K
$ 34.21K
25
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.00038332
+0.57%
+0.01%
-21.63%
$ 383.32K
$ 31.38K
26
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.00038137
+0.02%
+0.01%
-6.70%
$ 381.38K
$ 16.15K
27
BORT
BORT
BORT
$ 0.00036365
-0.70%
-0.14%
-2.97%
$ 354.19K
$ 36.06K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
0.00%
$ 332.85K
$ 30.33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00028841
0.00%
-0.02%
-8.68%
$ 288.41K
$ 33.03K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00025107
0.00%
+0.01%
-12.53%
$ 251.07K
$ 25.43K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0.00018654
-0.04%
+0.01%
+2.13%
$ 186.54K
$ 61.55
32
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0.00018551
+2.18%
+0.39%
+48.27%
$ 174.36K
$ 6.29K
33
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060697
0.00%
0.00%
+0.28%
$ 122.88K
$ 1.81
34
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0.00010902
-0.06%
+0.13%
-0.68%
$ 109.02K
$ 5.75K
35
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0.0001078
0.00%
-0.00%
-5.79%
$ 107.71K
$ 24.58K
36
Perry
Perry
PERRY
$ 0.00010487
-0.04%
--
-1.86%
$ 104.87K
$ 4.17
37
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 0.00010126
-0.04%
+0.01%
+0.59%
$ 101.26K
$ 7.58
38
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 8.889E-5
-0.03%
-5.30%
-6.38%
$ 88.89K
--
39
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 7.904E-5
-0.06%
-0.30%
-4.22%
$ 79.04K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 7.893E-5
+0.01%
0.00%
-4.85%
$ 78.93K
--
41
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 6.982E-5
-0.07%
+3.30%
+5.55%
$ 69.82K
--
42
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 6.315E-5
-0.06%
+0.20%
+15.32%
$ 56.26K
--
43
01
01
01
$ 0.00010718
0.00%
--
+1.47%
$ 48.23K
$ 25.04
44
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4.399E-5
-0.07%
-2.10%
-9.95%
$ 43.99K
--
45
P2pzcoin
P2pzcoin
P2PZ
$ 3.478E-5
-0.06%
+0.60%
-4.82%
$ 34.78K
--
46
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.45E-5
-0.09%
+0.80%
-33.90%
$ 34.50K
--
47
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.387E-5
-0.06%
+1.80%
-4.91%
$ 33.87K
--
48
Giggle Panda
Giggle Panda
GIGL
$ 3.194E-5
-0.06%
+2.20%
+0.35%
$ 31.94K
--
49
SHISA
SHISA
SHISA
$ 3.185E-5
-0.09%
+2.70%
-21.88%
$ 31.86K
--
50
Speedrun
Speedrun
SPEED
$ 3.072E-5
0.00%
-4.00%
0.00%
$ 30.72K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 82 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $840.20M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TUT با ثبت تغییر قیمتی 12.03% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 82 توکن از دسته اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) می‌توان به 币安人生, SAFE, FLOW اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB) در حال حاضر حدود $840.20M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Four.meme (میم‌های BNB)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.