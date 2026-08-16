قیمت امروز Binance Super Cycle

قیمت لحظه‌ ای Binance Super Cycle (BSC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSC به USD برابر با $ 0 برای هر BSC می‌ باشد.

توکن Binance Super Cycle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 109,089 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BSC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01138529 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSC طی یک ساعت گذشته به میزان +2.30% و در هفت روز اخیر به میزان +9.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.75K رسیده است.

اطلاعات بازار Binance Super Cycle (BSC)

ارزش بازار $ 109.09K$ 109.09K $ 109.09K حجم (24 ساعته) $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 109.09K$ 109.09K $ 109.09K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Binance Super Cycle برابر است با $ 109.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.75K. عرضه در گردش BSC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 109.09K است.