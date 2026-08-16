قیمت امروز BORT

قیمت لحظه‌ ای BORT (BORT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BORT به USD برابر با $ 0 برای هر BORT می‌ باشد.

توکن BORT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 384,210 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.00M BORT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BORT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00394343 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BORT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -11.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 32.80K رسیده است.

اطلاعات بازار BORT (BORT)

ارزش بازار $ 384.21K$ 384.21K $ 384.21K حجم (24 ساعته) $ 32.80K$ 32.80K $ 32.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 394.47K$ 394.47K $ 394.47K سرمایه در گردش 974.00M 974.00M 974.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BORT برابر است با $ 384.21K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 32.80K. عرضه در گردش BORT برابر است با 974.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 394.47K است.