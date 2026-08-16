قیمت امروز ClipX

قیمت لحظه‌ ای ClipX (CLIPX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLIPX به USD برابر با $ 0 برای هر CLIPX می‌ باشد.

توکن ClipX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 800,587 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B CLIPX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLIPX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0032213 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLIPX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -13.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 46.51K رسیده است.

اطلاعات بازار ClipX (CLIPX)

ارزش بازار $ 800.59K$ 800.59K $ 800.59K حجم (24 ساعته) $ 46.51K$ 46.51K $ 46.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 800.59K$ 800.59K $ 800.59K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ClipX برابر است با $ 800.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 46.51K. عرضه در گردش CLIPX برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 800.59K است.