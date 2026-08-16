قیمت امروز Perry

قیمت لحظه‌ ای Perry (PERRY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PERRY به USD برابر با $ 0 برای هر PERRY می‌ باشد.

توکن Perry در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 104,251 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PERRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PERRY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01783987 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PERRY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +1.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.18 رسیده است.

اطلاعات بازار Perry (PERRY)

ارزش بازار $ 104.25K$ 104.25K $ 104.25K حجم (24 ساعته) $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.25K$ 104.25K $ 104.25K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Perry برابر است با $ 104.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.18. عرضه در گردش PERRY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.25K است.