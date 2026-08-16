قیمت امروز ZygoSwap

قیمت لحظه‌ ای ZygoSwap (ZSWAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZSWAP به USD برابر با $ 0 برای هر ZSWAP می‌ باشد.

توکن ZygoSwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 398,098 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ZSWAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZSWAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00450031 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZSWAP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -5.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.50K رسیده است.

اطلاعات بازار ZygoSwap (ZSWAP)

ارزش بازار $ 398.10K$ 398.10K $ 398.10K حجم (24 ساعته) $ 36.50K$ 36.50K $ 36.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 398.10K$ 398.10K $ 398.10K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZygoSwap برابر است با $ 398.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.50K. عرضه در گردش ZSWAP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 398.10K است.