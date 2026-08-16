قیمت امروز Build Together

قیمت لحظه‌ ای Build Together (BT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BT به USD برابر با $ 0 برای هر BT می‌ باشد.

توکن Build Together در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,436 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Build Together (BT)

ارزش بازار $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Build Together برابر است با $ 29.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.44K است.