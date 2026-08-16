قیمت امروز Torch of Liberty

قیمت لحظه‌ ای Torch of Liberty (LIBERTY) در حال حاضر برابر با $ 0.00187704 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIBERTY به USD برابر با $ 0.00187704 برای هر LIBERTY می‌ باشد.

توکن Torch of Liberty در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,877,042 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LIBERTY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIBERTY در بازه‌ ای بین $ 0.00187655 (حداقل) و $ 0.00187711 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.144727 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00183386 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIBERTY طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.76 رسیده است.

اطلاعات بازار Torch of Liberty (LIBERTY)

ارزش بازار $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M حجم (24 ساعته) $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Torch of Liberty برابر است با $ 1.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.76. عرضه در گردش LIBERTY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.88M است.