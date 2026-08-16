قیمت امروز MIZU KAPPA

قیمت لحظه‌ ای MIZU KAPPA (MIZU) در حال حاضر برابر با $ 0.00247467 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIZU به USD برابر با $ 0.00247467 برای هر MIZU می‌ باشد.

توکن MIZU KAPPA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,475,677 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MIZU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIZU در بازه‌ ای بین $ 0.00247342 (حداقل) و $ 0.00256717 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00312104 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIZU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +8.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.22K رسیده است.

اطلاعات بازار MIZU KAPPA (MIZU)

ارزش بازار $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M حجم (24 ساعته) $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MIZU KAPPA برابر است با $ 2.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.22K. عرضه در گردش MIZU برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.48M است.