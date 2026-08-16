قیمت امروز Palu

قیمت لحظه‌ ای Palu (PALU) در حال حاضر برابر با $ 0.00137062 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PALU به USD برابر با $ 0.00137062 برای هر PALU می‌ باشد.

توکن Palu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,370,590 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M PALU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PALU در بازه‌ ای بین $ 0.00130659 (حداقل) و $ 0.00142836 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.116499 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PALU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 396.93K رسیده است.

اطلاعات بازار Palu (PALU)

ارزش بازار $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M حجم (24 ساعته) $ 396.93K$ 396.93K $ 396.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398

ارزش بازار فعلی Palu برابر است با $ 1.37M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 396.93K. عرضه در گردش PALU برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999994.4344398 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.37M است.